約125gの超軽量折りたたみ傘、晴雨兼用でUVカット率100%

傘袋込みで約125gの軽量折りたたみ傘。親骨50cmの3段折りで収納時22cm。遮光・UVカット100%、晴雨兼用、撥水・耐水性能も高い。毎日持ち歩くのに最適。

傘袋を含めて約125gという驚異的な軽さが最大の特徴の 折りたたみ傘 です。 親骨は50cm、5本骨の3段折りたたみ構造で、収納時は高さ22cm、幅約5cmにコンパクトに収まります。

サコッシュやミニバッグにもすっぽり入るサイズ感で、毎日持ち歩く日傘として全く荷物になりません。 特に女性やビジネスパーソンにとって、バッグの中のスペースを取らずに携帯できるのは大きな利点です。 また、この傘は遮光率100%、UVカット率100%、可視光線カット率100%、近赤外線カット率99.9%を謳う晴雨兼用モデルで、UPF50+にも対応しています。 日差しの強い日でも肌をしっかり守り、熱中症対策にも効果的です。

さらに、表面には初期撥水5級の加工が施され、裏面の耐水度は1万2400mm以上と高い防水性能を持ちます。 突然の雨でも安心して使用でき、晴れの日も雨の日も1本で対応できる優れものです。 素材には高品質な樹脂と金属を組み合わせ、耐久性と軽量化を両立。 開閉もスムーズで、ストレスなく使えます。

カラーバリエーションも豊富で、シーンに合わせて選べます。 この傘は、日常使いはもちろん、旅行や出張にも最適です。 超軽量であるため、長時間の外出でも疲れにくく、携帯性を重視する方に強くおすすめします。 また、折りたたみ時のかさばりにくさは、収納スペースが限られた都市部での生活にマッチします。

雨傘としても日傘としても抜群の性能を発揮し、1年中使える実用的なアイテムです。 近年の猛暑対策としても注目されており、UVカット効果と携帯性を両立したこの傘は、多くの人にとって必需品と言えるでしょう。 さらに、エコ素材の採用やリサイクル可能なパッケージなど、環境にも配慮した設計になっています。 この傘を持ち歩くことで、夏の強い日差しや急な雨から快適に身を守り、より充実した毎日を送ることができます。 軽さと機能性を兼ね備えた、まさに現代のライフスタイルにぴったりのアイテムです





weeklyascii / 🏆 94. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

軽量傘 日傘 折りたたみ傘 UVカット 晴雨兼用

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

King & Prince・平野紫耀、撮影で使用した大量の水に対し「小さい滝くらいありました」と平野節炸裂 | WEBザテレビジョンKing & Prince・平野紫耀、撮影で使用した大量の水に対し「小さい滝くらいありました」と平野節炸裂 平野紫耀 滴るレンズ ボシュロム aqualox_jp

Read more »

�uV�|�C���g�v��V�ƁuT�|�C���g�v��T���āA�����������H�����Řb���T�|�C���g��V�|�C���g�B�������uV�v�ƁuT�v�͉��Ȃ̂��B

Read more »

磨き不要、塗装ブース不要、導入しやすいヘッドライトコーティングシステム「HD-1 UV」 | レスポンス（Response.jp）新車の製造遅延の中、車両保有の長期化を背景に「ヘッドライト磨き・黄ばみ取り」のニーズが高まっており、様々な商品・サービスがある中で、横浜油脂工業は、プロショップ向けにヘッドライトコーティングシステム「HD-1 UV」を提供している。

Read more »

磨きや塗装ブース不要で導入しやすい、ヘッドライトコーティングシステム「HD-1 UV」 | CAR CARE PLUS新車の製造遅延の中、車両保有の長期化を背景に「ヘッドライト磨き・黄ばみ取り」のニーズが高まっており、様々な商品・サービスがある中で、横浜油脂工業は、プロショップ向けにヘッドライトコーティングシステム「HD-1 UV」を提供している。

Read more »

UV LED市場（UV LED Market）に関する詳細な調査は、2023年のそのランドスケープを理解するために実施されました。SDKI Inc.のプレスリリース（2023年4月25日 21時28分）UV LED市場（UV LED Market）に関する詳細な調査は、2023年のそのランドスケープを理解するために実施されました。

Read more »

UV-C LED市場（UV-Cs LED Market）に関する詳細な調査は、2023年のそのランドスケープを理解するために実施されました。SDKI Inc.のプレスリリース（2023年5月18日 13時50分）UV-C LED市場（UV-Cs LED Market）に関する詳細な調査は、2023年のそのランドスケープを理解するために実施されました。

Read more »