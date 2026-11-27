アイスダンスで紀平梨花と西山真瑚のペア「りかしん」がＮＨＫ杯リズムダンスで自己最高の６２・７１点をマークし、四大陸選手権出場権を獲得した経緯と全日本選手権への展望。

アイスダンス ペア「 りかしん 」を構成する 紀平梨花 選手と 西山真瑚 選手は、 ＮＨＫ杯 で行われたリズムダンス（ＲＤ）において、過去の最高記録を更新する６２・７１点を獲得した。この得点は、同年９月に開催された 木下グループ杯 で同組がマークした６１・３７点を１・３４点上回るものであり、両名にとって自己ベストの記録を塗り替える重要な成果となった。この快挙により、同組は技術点の合計によって四大陸選手権への出場要件を満たす実績を積んだ。

リズムダンス演技と試合結果の詳細

ＮＨＫ杯という大型国際大会の舞台において、紀平梨花選手と西山真瑚選手は集中力を切らさずに演技を完遂し、観客からの大きな歓声に応えた。紀平選手は、昨季結成して以来初めて臨むこの大会において、想像以上の緊張感を抱きながらも、一つの動作一つ一つに集中を保つことができたことについて、滑り終えた後にほっとした表情で振り返った。両選手は演技終了後、笑顔で手を振り、会場を盛り上げたファンへの感謝を示した。

Also read ボルボ、人型ロボット「AEON」をベルギー工場に導入 2027年に実証試験

西山真瑚選手は、本演技を通じて非常に楽しさを味わうことができた这一点を強調し、毎回の大会で得点が更新されている現在の調子を維持することで、フリーダンスへの繋げたいと意欲を示した。このリズムダンスでの高いパフォーマンスは、同組が今シーズンにおける技術的成長を実証するものとして評価されており、フリーダンスでのさらなる得点期待につながっている。

紀平梨花のキャリア変遷とペア結成の背景

フィギュアスケートシングルにおいて、２０１８年のＧＰファイナルで女王の座を獲得した実績を持つ紀平梨花選手は、シングル時代には右足首の負傷による休養を経験した。その後のキャリアにおいて、紀平選手はアイスダンスへの転向を決意し、西山真瑚選手とのペア「りかしん」を結成することを発表した。この転向表明は、選手の新しい挑戦としての側面が強く、ファンや関係者から注目を集める事象となった。

Advertisement

紀平選手と西山選手は、カナダを拠点としてトレーニングを重ね、スキル向上を図ってきた。その結果、２５年１１月に開催された西日本選手権においてアイスダンスでのデビューを果たし、国際的な舞台での準備を整えてきた。このプロセスを通じて、両選手はパートナーとしての信頼関係を築き、国際大会でも通用する実力を身につけてきた。紀平選手は、シングル時代の名残を残しつつも、アイスダンスという新しい分野での可能性を追求している。

今シーズンの成績と四大陸選手権への道

２年目のシーズンとなる今季、紀平梨花選手と西山真瑚選手は、国際大会デビューとなる木下グループ杯（９月）に臨み、結果として８位という成績を収めた。この大会におけるリズムダンスとフリーダンスの技術点の合計が、四大陸選手権出場に必要な基準を満たす重要な要素となった。この基準を満たしたことにより、同組は次の段階への出場資格を確保し、次の大会に向けた準備を進めることができた。

さらに、１０月に行われた全日本予選会では、同組が３位の成績を収めたことで、１２月に行われる全日本選手権（大阪開催）への出場権を獲得した。この全日本選手権への出場は、国内トップレベルの選手たちとの競り合いとなるため、同組にとっても重要な試練となる。全日本選手権でのパフォーマンスは、その後の国際的な大会出場や、より上位の目標設定に影響を与える可能性が高い。

将来の目標とフリーダンスへの展望

紀平梨花選手と西山真瑚選手は、遠大な目標としてフランス・アルプス地方で行われる２０３０年冬季五輪への出場を掲げている。この長期目標に向かって、両選手は着実にステップアップを重ねており、現在のコンディションと成長曲線はこの目標への近道となる可能性を秘めている。紀平選手は、ＧＰシリーズへの出場を喜びつつも、より大きな大会で活躍できることを目指すという、継続的な向上心を示した。

Advertisement

フリーダンスは２８日に開催される予定であり、西山真瑚選手は、フリーダンスでも冷静な演技を行い、ＮＨＫ杯という貴重な体験を最大限に味わいながら演技を終えたいと語っている。このフリーダンスにおけるパフォーマンスが、同組のシーズン全体のパフォーマンスを左右する鍵となる。両選手は、これまでのリズムダンスでの成功を基盤としつつ、フリーダンスでも安定した演技で得点を稼ぐことで、四大陸選手権やその後の大会での好結果を目指している。