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紀平梨花「想像以上にドキドキ」 2019年以来のNHK杯、アイスダンスに登場
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フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第6戦、NHK杯（東京）は27日開幕し、アイスダンスに紀平梨花が登場。久しぶりのNHK杯で自己ベストをマークした。
フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第6戦、NHK杯（東京）は27日開幕し、アイスダンスに紀平梨花が登場。 久しぶりのNHK杯で自己ベストをマークした。 ◇ シングルスケーターで実績のある2人がアイスダンスで戻ってきた。
結成2季目の紀平、西山組は、自己最高の62.71点をマークした。 愛称「りかしん」としてのGPシリーズデビューを上々の演技で飾り、西山は、「すごく楽しく滑り切れた。 出場できてよかった」と感慨を込めた。 紀平は、「大きい大会で想像以上にドキドキした」というが、リンクを大きく使ってのびのびと滑った。
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冒頭のリフトは迫力があり、2人で並んで滑る「ツイズル」も最高評価のレベル4を獲得。9月の初めての国際大会から1.34点を伸ばした。 紀平のNHK杯出場は、女子で2位となった2019年以来となり、GPは22年以来。
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