糖尿病治療薬マンジャロの無許可販売、摘発相次ぐ 若い女性にダイエット目的で広がるリスク

大阪府警は糖尿病治療薬マンジャロをSNSで無許可販売した男女3人を書類送検。若い女性を中心にダイエット目的での乱用が拡大し、健康リスクや制度対応の必要性が指摘されている。

大阪府警は、 糖尿病治療薬 「 マンジャロ 」をSNSで 無許可販売 したとして、大阪府や奈良県に住む22～35歳の男女3人を医薬品医療機器法違反容疑で書類送検した。 マンジャロ は本来2型糖尿病の治療薬だが、近年若い女性を中心に ダイエット 目的での使用が急速に広がっている。

適切な処方箋が必要な薬でありながら、SNS上では「1カ月でマイナス8キロ」「自然と食欲が減る」などと瘦せ効果を強調する投稿が後を絶たず、それに連動して無許可販売が横行している。 今回の摘発は大阪では初めてで全国的に見ても珍しいケースとされ、警視庁は昨年末からサイバーパトロールを強化し不正投稿の監視を続けてきた。3人のうち会社員の女は昨年12月、許可なく女性2人に約6000～7000円でマンジャロを販売した疑いが持たれ、アルバイトの女と大学生の男は今年2月中旬に自宅で販売目的で保管していたという。 いずれも容疑を認めている。

東京都の調査によると、糖尿病治療薬に関する警告件数は令和5、6年度はそれぞれ2件だったが、令和7年度には375件に急増。 この背景には、医療目的を離れたダイエット需要の高まりがある。 美容クリニックやオンライン診療を通じて食事療法や運動療法を十分に行わずにマンジャロを処方する医療機関も増えており、SNSのインフルエンサーを広告塔に減量効果を強調するサイトも目立つ。 しかし、医師の処方を受けている場合でも、適応のない人が美容や痩身目的で使用するのは医療倫理上問題がある。

順天堂大学の田村好史教授（代謝内分泌内科学）は、健康な女性がマンジャロなどのインクレチン関連薬をダイエット目的で使用した場合、栄養失調や貧血、骨密度低下のリスクに加え、減量に伴うメンタルヘルスの悪化や月経異常による不妊の可能性を指摘する。 さらに、まれに急性膵炎や肝胆道系障害などの重篤な副作用が発生することもある。 大阪府警の担当者は「SNSなどで不正売買された医薬品は品質や保管状態が保証されず、偽造薬の恐れもある。 自身の安全のためにも安易に購入しないでほしい」と呼びかけている。

田村教授は「医学的適応がない人に美容や痩身目的でリスクを軽んじて処方するのは重大な問題。 注意喚起に留まらず、広告の在り方やオンライン診療での処方も含め、実効性のある制度的対応が必要」と警鐘を鳴らしている。 マンジャロの無許可販売はSNSを通じて全国的な広がりを見せており、規制の強化が求められる





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