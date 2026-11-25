お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が主宰するイベント「チンチロ」（１２月１７～１８日、東京・ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ）のグッズが２５日までに解禁された。今回はＵＲＢＡＮ ＲＥＳＥＡＲＣＨ、ドン・キホーテ、ビックカメラグループのオリジ...

粗品主宰「チンチロ」のグッズが豪華３社とコラボ ジャケットから花火、イヤホンまで異色の多数グッズ展開お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が主宰するイベント「チンチロ」（１２月１７～１８日、東京・ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ）のグッズが２５日までに解禁された。

今回はＵＲＢＡＮ ＲＥＳＥＡＲＣＨ、ドン・キホーテ、ビックカメラグループのオリジナルブランド「ビックアイデア」ともコラボ。 アパレルからユニークな雑貨、ガジェットまで、バラエティーに富んだグッズの数々が２７日から発売される。 ＵＲＢＡＮ ＲＥＳＥＡＲＣＨとのコラボでは、ジャケットやシャツ、ネクタイといったアパレルアイテムが登場。

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ドン・キホーテとのコラボでは、小物入れや花火、アイマスクセットなど遊び心あふれる雑貨が、ビックアイデアとのコラボでは、Ａｎｋｅｒの完全ワイヤレスイヤホンや、モバイルバッテリーとしても使用できるＵＳＢ急速充電器など、実用性の高いアイテムがラインアップされた。 公式グッズもパーカやパンツに加え、初日公演限定で販売されるＴシャツなど、充実の品ぞろえとなった。 チンチロは、粗品のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで展開されている人気コンテンツ。

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粗品、シモリュウの２人、ダブルヒガシ・大東翔生からなる「ギャンブル四兄弟」が「ソシー」と呼ばれる架空のチップを賭け、サイコロの出目で勝負する。２０２３年には日本武道館、２４年には横浜アリーナ、２５年にはさいたまスーパーアリーナでイベントも開催。 いずれもチケットが完売するなど絶大な人気を誇っている。