３月１日に膵がんで死去したグループサウンズ、ザ・スパイダースのメンバーでミュージシャン、ムッシュかまやつさん（享年７８）。２日に東京都内で営まれたお別れの会で…

３月１日に膵がんで死去したグループサウンズ、ザ・スパイダースのメンバーでミュージシャン、ムッシュかまやつさん（享年７８）。２日に東京都内で営まれたお別れの会で、参列者たちは粋な演出でムッシュさんに別れを告げた。

堺正章（７０）らスパイダースのメンバーが１０年ぶりに再結集し“音楽葬”を開催。 ＴＨＥ ＡＬＦＥＥや内田裕也（７７）、小田和正（６９）、小室哲哉（５８）、南こうせつ（６８）ら１０００人が参列した。 ムッシュさんがデビュー作をプロデュースした松任谷由実（６３）や、いとこでもある森山良子（６９）らも思い出の歌を披露。 スパイダースも「フリフリ」や「ノー・ノー・ボーイ」、「バン・バン・バン」といったヒットナンバーを全力で演奏。

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さらに、参列者らが舞台上にあがり、「あの時君は若かった」を合唱した。 ステージ上では、堺がＭＣを務め、笑いを交えてムッシュさんの思い出トークを繰り広げた。 中でも爆笑のエピソードが、デビューシングル「フリフリ」のジャケット写真にムッシュさんが写っていないワケ。 遅刻常習犯だったムッシュさんは撮影日にも遅刻。

リーダーで、現在は田辺エージェンシー社長の田邊昭知氏（７８）に促されて、堺がムッシュさんの自宅に電話したところ、電話口で「もう出ました」とのこと。

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「その声がムッシュなの」と堺。 会場の笑いを誘った。 そして、ステージの最後、堺が「ムッシュがやってきました。 やっぱり遅刻でした」と切り出した。

「恥ずかしいので舞台には出てこないと。 だから声だけです」というと、ソロデビュー曲「どうにかなるさ」の歌声が会場に響き渡った。 会の冒頭で堺は「しのぶというまで時間がたっていない。 お別れ会というと未練が残ってしまう。

だから『かまやつひろしとともに』という意味合いでやりたい」と語った。 その言葉通り、最後までムッシュさんがステージ上に一緒にいるような粋な演出だった。