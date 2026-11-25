【ワシントン=共同】米主要メディアは24日、中央情報局（CIA）や国家情報長官室（ODNI）が外部からのサイバー攻撃を受けた形跡が見つかったと報じた。機密情報は無事だったものの、非機密の情報システムに侵入があったとしている。米国内では最近、連邦捜査局（FBI）など政府機関を標的にしたサイバー攻撃が相次いでいる。米情報機関のシステムが外部から侵入されるのは異例。CIAは世界最大の情報機関で、安全

【ワシントン=共同】米主要メディアは24日、中央情報局（CIA）や国家情報長官室（ODNI）が外部からのサイバー攻撃を受けた形跡が見つかったと報じた。 機密情報は無事だったものの、非機密の情報システムに侵入があったとしている。

米国内では最近、連邦捜査局（FBI）など政府機関を標的にしたサイバー攻撃が相次いでいる。 米情報機関のシステムが外部から侵入されるのは異例。 CIAは世界最大の情報機関で、安全保障に関する世界各国の機密情報の集約・分析や国外でのスパイ活動に当たる。 ODNIはCIAを含む米国内の情報機関を統括する組織。

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侵入は数週間前に発生。 標的となったのは、CIAやODNIが公開情報などを収集・分析する「オシント」に利用する内部システム。 一般のインターネット回線から通常切り離されている機密情報のシステムとは異なり、ネット回線に接続されている。 サイバー攻撃を巡っては今月、FBIの犯罪情報のデータベースや、農務省が農家への支払いを処理するために使用するシステムが標的になったと報じられた。

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世界各地の通信傍受を担う米国家安全保障局（NSA）も通信ネットワークの定期メンテナンス中に「一時的な機能低下」が発生したが、米政府当局者はサイバー攻撃を示す証拠はないと説明している。