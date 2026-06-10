米５月ＣＰＩが予想一致、ＦＲＢ年内利上げ観測沈静化でドル軟調

米５月の消費者物価指数（ＣＰＩ）がエコノミスト予想と一致したことを受け、ＦＲＢの年内追加利上げ観測が後退。エネルギー価格の上昇がコア指標に波及していないことが示され、ドルは主要通貨に対して軟調に推移した。市場は日銀利上げを既に織り込み済みで、今後の為替介入の可能性も指摘される。

ニューヨーク外為市場ではドルが軟調気味に推移した背景には、５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びがエコノミスト予想と一致したものの、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に利上げに踏み切るという強い見方には至らなかった事情がある。

労働省が発表したデータによれば、５月のＣＰＩは前年比４．２％上昇し２０２３年４月以来の高い伸びとなったが、これは中東情勢を背景にエネルギー価格が急騰したことが主因であり、伸びは４月の３．８％から加速した。 しかし前月比では０．５％上昇と４月の０．６％から鈍化しており、前年比・前月比ともにロイター調査のエコノミスト予想と一致した。 変動の大きい食品とエネルギーを除くコアＣＰＩは前年比２．９％、前月比０．２％の上昇で、これは市場が懸念していたコア指数の加速的な上昇が起こらなかったことを示している。

コーペイのチーフ市場ストラテジスト、カール・シャモッタ氏は、エネルギー価格の急騰がＦＲＢが重視するコア指標にまだ波及していないことが示唆されたと指摘し、市場では次回の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の声明がこれまでより中立的な内容になることや、年末までの利上げ観測がやや後退することが織り込まれつつあると述べた。 資産運用会社グレンミードの責任者、ジェイソン・プライド氏も、エネルギーコストの高止まりが３カ月続いたもののコア財価格への顕著な波及はまだ確認されていないとし、イラン情勢でガソリン価格に影響が出ているものの広範なインフレには発展していないとＣＰＩ統計が示したと解説した。

ドル指数は主要６通貨に対して０．１％安の９９．８７５で取引を終え、８日に付けた２カ月ぶり高値（１００．２１４）付近にとどまった。 一方、日銀は１５─１６日の金融政策決定会合で利上げを決定するとの見方が市場でほぼ完全に織り込み済みであり、実際に利上げが実施されてもそれだけで円安基調が大きく反転する可能性は低いとみられている。 ＩＧの市場アナリスト、トニー・シカモア氏は、次回利上げ時期の前倒しや年内３回目の利上げを示唆するタカ派的な発言がなければ、財務省が再び為替介入で円相場防衛に動かざるを得ない可能性が高いと述べている





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