[ワシントン ２５日 ロイター] - 米商務省経済分析局（ＢＥＡ）が２５日発表した１０月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前年比３．８％上昇し、９月の３．６％上昇から伸びが加速した。これを受け、連邦準

- 米商務省経済分析局（ＢＥＡ）が２５日発表した１０月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前年比３．８％上昇し、９月の３．６％上昇から伸びが加速した。 これを受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２０２７年初めまで利上げを続けるとの観測が強まった。

前年比の伸びはエコノミスト予想と一致した。 変動の大きい食品・エネルギーを除くコアＰＣＥ価格指数は前年比３．３％上昇し、９月の３．１％上昇から伸びが拡大し、２３年１１月以来の大幅な伸びとなった。 前月比では３カ月連続で０．３％上昇となった。 ＦＷＤＢＯＮＤＳのチーフエコノミスト、クリストファー・ラプキー氏は「景気需要を冷やすために、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げペースを加速させることがこれまで以上に喫緊の課題となっている」と指摘。

Advertisement

「かつては、輸入関税や中東戦争に伴うエネルギー価格が、インフレ上昇の一時的な要因だと考えられていたが、インフレの火に油を注いでいるのは、昔ながらの経済需要の圧力であるとの見方がますます強まっている」と述べた。 ＣＭＥのフェドウオッチによると、金融市場は１２月８─９日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げが実施されるとの見方を織り込んでおり、１月にも追加利上げがあるとみている。