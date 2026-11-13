米10月卸売物価指数が約4年ぶりの高水準、インフレ圧力増大でFRB追加利上げの可能性高まる

米労働省が発表した10月の卸売物価指数は前年比6.5%上昇し、2022年11月以来の高値を記録した。インフレが広範に拡大したことから、連邦準備理事会の追加利上げ観測が強まっている。

米労働省 労働統計局は13日、10月の 卸売物価指数 を公表した。最終需要向け財およびサービスの物価指数は前年比で6.5%上昇した。この数値は2022年11月以来、約4年ぶりの大幅な伸びとなった。

この結果は、12月に広く予想されている利上げ後も、連邦準備理事会がさらに利上げを継続する可能性があるとの市場観測を支える内容となった。インフレ圧力が依然として深刻であり、金融政策の緊張緩和には遠い状況が示された。

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エネルギー以外への物価上昇が鮮明化

10月の前月比の伸び率は市場予想を下回ったものの、注目すべきはインフレがエネルギー sector に限定されない広がりを見せた点である。ディーゼル燃料の高騰が輸送コストを上押ししており、これが経済全体の物価上昇を加速させる要因となっている。

食品価格は8カ月ぶりの大幅な上昇を記録した。また、食品とエネルギーを除く財価格も、5月以来の大きな伸びを示した。基礎有機化学品の価格は3.9%上昇しており、原材料コストの圧迫が続いている。

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エネルギー価格全体としては、ディーゼル燃料が7.9%下落したため0.1%低下した。しかし、前年比ではディーゼル燃料が115.2%上昇しており、依然としてエネルギー分野の価格変動は極めて激しい状況が続いている。

専門家の見解と消費者への影響

この状況に対して、FWD BONDSのチーフエコノミストであるクリストファー・ラプキー氏は強い懸念を表明した。ラプキー氏は今回の統計には明るい材料がないとし、消費者が再び物価上昇の負担を強いられると予測した。

ラプキー氏によると、どこを見てもインフレが進んでおり、米国民が生活必需品などを購入しにくい状況が一段と深刻になっているという。物価上昇は家計の負担増を通じて消費活動を抑制し、経済成長に悪影響を及ぼす恐れがある。

サービス価格と次期インフレ指標の推移

サービス価格は0.2%上昇した。9月の1.0%からの伸び率と比較すると鈍化したものの、5カ月連続の上昇となっている。燃料・潤滑油の小売り、健康・美容・眼鏡関連商品の小売り、食品・酒類の卸売り、病院の外来診療などが上昇に寄与している。

宿泊料金と交通費では逆の動きが見られた。ホテル・モーテルの宿泊料金は2.5%上昇した一方、航空運賃は1.2%下落した。この違いは、需要の変化や季節要因によるものと考えられるが、全体的な物価上昇トレンドを止めるまでには至っていない。

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PPIと消費者物価指数の結果を踏まえ、エコノミストは10月のコアPCE価格指数が前月比0.3%上昇すると推計している。9月と同じ伸び率となる見込みだが、前年比の伸び率は9月の3.1%から3.2%に加速する可能性が高い。

FRBの追加引き締めと長期化のリスク

ナーションワイドのシニアエコノミストであるベン・エアーズ氏は、PCE価格指数の伸びも加速すると予想している。エアーズ氏によると、燃料価格の急騰による影響は2027年まで残る可能性があるという。

インフレの二次的、三次的な波及を抑えるためには、FRBによる追加引き締めが必要になるとエアーズ氏は指摘した。市場参加者は、インフレが完全に沈静化する前に金融引き締め政策を終了させるリスクを理解する必要がある。

このように、米国のインフレ状況は複雑な様相を呈している。エネルギー価格の変動、食品コストの上昇、サービス部門の堅調な伸びが重なっており、FRBは慎重な政策判断を迫られている。今後のデータ次第で、米経済の行方が大きく変わる可能性がある。