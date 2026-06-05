米雇用統計の堅調で欧州国債利回りが変動、独10年債は小幅上昇・英10年債は低下

5日の欧州国債市場では、米雇用統計の強い結果を受けた米長期金利上昇の圧力がドイツ国債に波及したが、原油価格下落による物価上昇懸念の和らぎや週末前の持ち高調整買いから下支えされた。英国国債は米国市場の売り圧力と原油下落後の買い戻しで一時上昇後、小幅低下して取引された。

【NQNロンドン=蔭山道子】5日の 欧州国債 市場で、指標銘柄であるドイツ連邦債10年物の利回りは小幅に上昇している。 英国時間16時時点では3.0%台前半と、前日の同時点と比べ0.01%ほど高い（債券価格は安い）水準で取引されている。5日の米債券市場で長期金利が一時4.5%台半ばと約2週間ぶりの高水準をつけ、ドイツ長期金利にも上昇圧力がかかった。 5日発表の5月の 米雇用統計 で、非農業部門の雇用者数が前月比17万2000人増えた。

増加数が市場予想を大幅に上回ったほか、4月と3月の増加数についても上方修正された。 エネルギー価格の上昇にもかかわらず米景気は底堅さを保っているとの見方から米国での利下げ観測が一段と後退し、米長期債の売りを促した。 原油先物の値下がりは欧州での物価上昇に対する警戒感を和らげ、ドイツ長期債には買いも入った。 原油相場の国際指標の一つ、北海ブレントの先物で期近8月物は一時1バレル93ドル台前半と前日比2%安まで下げた。

週末入りを前にドイツ長期債には持ち高調整の買いも入り、相場を下支えした。 英国の10年債利回りは小幅に低下し、4.9%ちょうど近辺と前日同時点に比べ0.01%ほど低い水準で推移している。 米長期債に売りが増えた場面では英長期債にも売りが出て、英長期金利は一時4.9%台前半へ上昇した。 その後は原油先物の下げを背景に買いが入り、英長期金利は小幅ながら低下に転じた





nikkei_market / 🏆 28. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

欧州国債 ドイツ10年債 英国10年債 米雇用統計 原油価格

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ファルファーレ、アンケートで強固なファンコミュニティを実感 約8割がリピート購入ファルファーレが実施したアンケートでは、1,328件の回答が集まり、強固なファンコミュニティの存在が明らかになった。人気の理由は「長時間歩いても疲れない」と「どんな服にも合わせやすいデザイン性」で、约8割のユーザーがリピート購入している。また、最高点「10点」を付けた回答が最も多く、リアルな口コミで広がりを見せている。

Read more »

茅ヶ崎のストリートアートが話題茅ヶ崎市美術館で開催された「RyuAmbe 10」が話題となり、地元茅ヶ崎ではストリートアートが人気となっている。

Read more »

アメリカ、日本など60カ国・地域に最大12.5％の追加関税を検討 強制労働への懸念を理由にアメリカは2日、日本を含む60カ国・地域を対象に、強制労働によって製造された製品の取引を抑制する取り組みが不十分だとして、10～12.5％の追加関税を課す案を発表した。アメリカの輸入は対象の国・地域からのものでほぼ全量を占める。

Read more »

『アイナナ』アニメイトカフェコラボ第5弾が6/10～開催！【アニメイトタイムズ】約1年間にわたって開催する『アイドリッシュセブン』のコラボレーションカフェ「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」。その第5弾となる、IDOLiSH7がプロデュースした洋風レストラン「IDOLiSH7 HAPPY KiTCHEN TiME」が、2026年6月10日～2026年7月7日まで開催しま...

Read more »

在日イタリア商工会議所主催「Italia, amore mio! 2026」テーマは「10周年」 10°Anniversario在日イタリア商工会議所のプレスリリース（2026年6月5日 17時00分）在日イタリア商工会議所主催「Italia, amore mio! 2026」テーマは「10周年」 10°Anniversario

Read more »

オープンワールドアクション『紅の砂漠』新アプデで「ピンボール」や「玉入れ」などミニゲームいろいろ実装。大陸探索そっちのけでゲーセン三昧Pearl Abyssは6月5日、『紅の砂漠』の最新アップデートVer.1.10.00を配信開始した。

Read more »