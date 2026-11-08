米雇用統計10月、予想を上回る16万5000人増で労働市場改善

米労働省が発表した10月の雇用統計は、非農業雇用者が16万5000人増加し、エコノミスト予想を大きく上回った。失業率は4.1%へ低下し、労働力人口の回復や製造業雇用の増加など、米国の労働市場に明確な改善傾向が見られる。

米労働省 は6日、10月の 雇用統計 を発表し、 非農業雇用者 が前月比16万5000人増となったと明らかにした。この数値はエコノミストの予想値10万人増を大きく上回る結果であり、米国経済における労働需要の強さを示している。また、失業率も予想に反して4.1%へと低下し、労働市場の改善が幅広い分野に及んでいることが確認された。

この雇用増加の背景には、トランプ政権下で縮小していた労働力人口の回復傾向がある。トランプ大統領がホワイトハウスに復帰した最初の1年間、米国の労働力人口は大幅に減少していた。エコノミストらは、移民取り締まりの強化に伴う外国生まれ労働者の流出をこの縮小の主因として挙げていた。しかし、最近になってその流れは反転しつつある。

Also read 【期間限定最大75％オフ】YouTubeなどの動画サイト1000以上からダウンロードできる「VideoProc Converter AI」と簡単に低解像度から自然に4K高画質化できる「Aiarty Video Enhancer」を使ってみたよレビュー

労働力人口増加の主な要因

特に直近3か月において、米国の労働力人口は急拡大しており、その増加要因のほとんどが外国生まれの労働者によるものとなっている。家計調査ベースで見た労働参加率と就業者数の純増分は、全て外国生まれ労働者によるものだった。一方で、米国人生まれの労働者の就業者数と労働参加率は7月以降、低下傾向が続いている。この対照的な動きが、全体の雇用統計を押し上げている構造となっている。

製造業雇用の回復と関税効果

トランプ氏は国内製造業の雇用拡大を目指して輸入品への関税を導入しているが、大統領復帰後の最初の1年間では製造業の雇用が9万3000人減少していた。ただ、その減少傾向は今年に入って反転した。2025年12月以降、製造業は10万1000人の雇用を増やし、トランプ氏の大統領復帰後の累計では8000人の純増となっている。関税政策の影響が少しずつ製造業の雇用回復に現れ始めている可能性を示唆している。

Advertisement

再就職期間の長期化とAIの影響

採用の勢いが増しているにもかかわらず、職を失った人が再就職するまでの期間は依然として短縮していない。解雇は引き続き低水準に抑えられ、雇用増加も失業率を押し下げるのに十分な規模となっているものの、一度失業した人は過去5年間のどの時期よりも長く職探しを続けている状況にある。この現象は、経済全体で大規模な雇用削減を引き起こしているわけではないとの見方がエコノミストの間で一致している。それでも、人工知能（AI）ツールの導入拡大が一部業界に影響を与えている。

業界別の雇用動向と将来展望

オックスフォード・エコノミクスの米国担当チーフエコノミスト、マイケル・ピアース氏は雇用統計公表後に、AIの影響を受けやすい情報通信業と金融業は引き続き低迷しており、基調的には雇用を失っていると指摘した。一方で、同じくAI導入が進んでいる専門・企業向けサービス業はこうした傾向に逆行した。10月には7万人の雇用を増やし、過去数カ月の統計も上方修正された。増加は人材派遣、経営コンサルティング、技術コンサルティングなど幅広い分野に及んでいる。各業界での雇用動向の違いが、今後の労働市場の方向性を決める鍵となる。