26日の東京外国為替市場で、米国ハイテク株安や長期金利低下、そして日銀審議委員の利上げ関連発言を背景に、円が買い込まれ小幅ながら続伸した。対ドルでは159円台前半で推移するも、対ユーロでは持ち高調整による円売りが出た。

26日の東京外国為替市場で、円相場は小幅に続伸した。17時時点では前日の同時点に比べ3銭の円高・ドル安の1ドル=159円18〜20銭で推移している。 前日の米ハイテク株安などを受けた投資家の慎重姿勢が根強く、低リスク通貨とされる円には買いがやや優勢だった。

米長期金利の低下も円相場を支えた。 が上昇したものの、ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は下落した。26日の日経平均株価は上昇したが、人工知能（AI）・半導体関連株の先行き不透明感は払拭されておらず、円には買いが入りやすかった。 日銀の田村直樹審議委員は26日午前に山梨県金融経済懇談会に出席し、今後の利上げペースは「悠々として急ぐということが求められている」などと述べた。 田村氏は26日午後の記者会見で「基調物価上昇率が2%を超えないよう、政策金利を中立金利まで引き上げるべきだ」とも発言した。

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金融引き締めに前向きな「タカ派」姿勢を示したとの受け止めは円の下値を支えた。 円は対ユーロで続落した。17時時点では同60銭の円安・ユーロ高の1ユーロ=174円69〜72銭で推移している。 ユーロはこのところ下落基調だったこともあり、持ち高調整の円売り・ユーロ買いが出た。