米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のケビン・ウォーシュ新議長の就任式が２２日、ホワイトハウスで行われた。

ウォーシュ氏は政権によるＦＲＢ批判や利下げへの道筋、トランプ米大統領との関係を背景に他の候補を抑えてＦＲＢ議長に指名された。

米連邦準備理事会（ ＦＲＢ ）の ケビン・ウォーシュ 新議長の就任式が２２日、 ホワイトハウス で行われた。 ウォーシュ氏は、政権による ＦＲＢ 批判や利下げへの道筋、 トランプ米大統領 との関係を背景に他の候補を抑えて ＦＲＢ 議長に指名された。

金融政策と米経済にとって極めて重要な局面でＦＲＢのかじ取りを担うことになる。 トランプ米大統領は宣誓式で、ウォーシュ氏を全面的に支持するとし、「完全に独立した立場」で職務に当たることを望むと述べた。 パウエル前議長に対する批判を繰り返してきたトランプ氏だが、ウォーシュ氏に対しては「成長はインフレを意味するものではない」と認識するよう求めた。 ウォーシュ氏は宣誓式で、自らの指揮の下で「改革志向」の政策運営を進めると表明。

「使命を果たすため、過去の成功と失敗から学び、硬直化した枠組みやモデルから脱却し、誠実性と業績に関する明確な基準を堅持する」と誓った。 トランプ氏は「自身の判断で職務を遂行し、優れた仕事をしてほしい」と語ったほか、米国の株価上昇はウォーシュ氏のＦＲＢ議長就任を好感していることを示していると指摘。 米経済はインフレを招くことなく成長できるとの考えを改めて示した。

ウォーシュ氏と議長の座を争ったウォラーＦＲＢ理事は２２日、自身の考えを大きく転換し、最近のＦＲＢ内の反対派と歩調を合わせ、政策見通しから「緩和バイアス」を撤廃し、利上げの可能性に道を開くべきだと主張した。 ウォーシュ氏が最初に迫られる実質的な判断の一つは、年末時点の金利見通しを示す「ドットチャート」の公表だ。 公表されれば、「集団思考」だと批判してきた他の当局者らと大差ない見方をしているのか、それとも長期金利上昇が目立つ市場をさらに混乱させかねない異端の見解を示すのかが明らかになる





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