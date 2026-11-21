【11月22日 AFP】米農務省と連邦捜査局（FBI）を標的としたサイバー攻撃とみられる事案があったと、米メディアが報じた。米国では大規模なシステム障害が相次いでおり、コンピューターシステムの安全性に対する懸念が一段と高まっている

【11月22日 AFP】米農務省と連邦捜査局（FBI）を標的としたサイバー攻撃とみられる事案があったと、米メディアが報じた。 米国では大規模なシステム障害が相次いでおり、コンピューターシステムの安全性に対する懸念が一段と高まっている。

ドナルド・トランプ大統領は21日、FBIへの侵入に関する報道について問われ、つい最近知ったばかりだと述べた。 米FOXニュースに対し、「良いことではない。 気に入らない」と語った上で、今回の侵入がなければ明るみに出なかった情報が判明する可能性もあると示唆した。 一連の問題への批判が強まる中、ホワイトハウスのサイバーセキュリティー責任者、ショーン・ケアンクロス氏が19日に解任された。

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NBCは20日、農務省の元当局者2人の話として、同省が職員に対し、農家への支払いに使うシステムがサイバー攻撃の標的になったと通知したと報じた。 元当局者らはNBCに対し、ハッカーがこの支払いシステムを侵入口として利用し、より機密性の高い情報にアクセスする可能性があると指摘した。 NCICは連邦、州、地方の法執行機関を結ぶ全国規模の犯罪情報データベースを有し、令状や身元調査に関する情報の共有に使われている。