米軍のイラン攻撃とカタール仲介：ホルムズ海峡再開の条件と米国の防衛的対応

米国がイランのケシム島に対し防衛的攻撃を実施し、カタールが仲介役として再開交渉を強化する。イランは7条件の履行を要求し、地域緊張が高まっている状況について詳述する。

イラン の高官は3日、ロイター通信に対し、米国との終戦合意にはまだ大きな隔たりが存在すると述べた。この発言は、米側が夜間に イラン の ケシム島 に対して防衛的な軍事攻撃を実施した直後のものとなった。仲介役を務める カタール は、双方の対立軸を解消し、米国中間選挙後の地政学的な事態の激化を回避するために、外交工作を強化している。

ケシム島攻撃の実態と米国の立場

米国は夜間にイランのケシム島に対して「防衛的」な攻撃を実施したと発表した。米当局者によると、この攻撃は主に米側の装備や施設への攻撃に使用された地対空ミサイルを標的として行われた。別の米当局者は、今回の攻撃は限定的な規模にとどまっており、大規模な戦闘作戦の再開を意味するものではないと強調した。この声明は、事態のエスカレーションを防ぐための意図的なメッセージであると解釈できる。

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イランの7条件と交渉の壁

イラン国家安全保障最高評議会のモフセン・レザイ書記は3日、ソーシャルメディア「X」への投稿で、イランの要求に対する米国の対応には説得力に欠けると批判した。レザイ書記は、米政府が「イランの7つの条件に完全かつ明確に対応しなければならない」と強調し、その条件が満たされて初めてホルムズ海峡が再開されると述べた。この立場は、イランが軍事行動の停止と海峡の通航権を米国の具体的な譲歩と直結させていることを示している。

カタールの仲介役と外交の行方

カタールの仲介団は2日夜、過去8日間にわたって続いている交渉の合意草案について協議するためにテヘランを訪問した。イラン高官はロイターに対し、仲介者が両者の溝を埋めるために懸命に取り組んでいると認めつつも、米国がホルムズ海峡の再開を望むならイランの条件を満たさなければならないと警告した。カタール外務省のマジェド・アル・アンサリ報道官は、米国とイランがともに仲介者による提案を検討していると説明し、協議は現在も続いていると指摘した。カタールは、地域諸国による集中的な共同の取り組みが進んでいるとし、今後の交渉に道を開く合意の可能性に期待を示している。

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イラン軍の対米戦略と警戒態勢

イラン側は米国の攻撃に対して強力な対応を示している。匿名を条件に取材に応じたイラン高官は、核協議を開始できるのはイランの条件が満たされた後のみとし、米政府の「過大な要求」は受け入れないと明言した。また、イランのガリバフ国会議長は、イラン側が「力強く理性的な回答」を示したとし、米国が判断を誤った場合のイランの対応は予測不能で地理的な制約にとらわれないと警告した。イラン軍のアブドラヒ参謀総長は、米国とイスラエルの有形・無形資産を含めた標的リストを更新しており、いかなる脅威にも地理的な制限なく即座に対応すると表明した。最高指導者のモジタバ・ハメネイ師も、敵のいかなる脅威にも「地理的な制限」なく対応するよう命じており、域外基地への攻撃の可能性にも言及されている。

サウジアラビアとの地域安全保障協議

イランのアラチ外相は3日、外国軍の関与を排除した新たな地域安全保障の枠組みを模索するため、サウジアラビアとの協議が続いていると述べた。サウジアラビアは、イエメンの親イラン武装組織フーシ派との戦闘が激化する中、「軍事衝突の再燃を防ぐ」ための交渉ルートを開くことがイラン訪問の目的だったとしている。フーシ派はバベルマンデブ海峡に向けて進軍し、サウジの石油施設や空港を攻撃して航空便や石油輸出に混乱をもたらしている。これに対しサウジはイエメンを空爆しており、地域全体の緊張感が高まっている。