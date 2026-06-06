米軍、ホルムズ海峡でイランドローン撃墜 レーダー施設も攻撃

米中央軍は6日、ホルムズ海峡に向かうイランの無人機4機を撃墜し、イラン沿岸の監視施設を攻撃した。クウェートとバーレーンでも迎撃があり、地域緊張が高まっている。

【ワシントン共同】米中央軍は6日、 ホルムズ海峡 に向けて発射されたイランの 無人機 （ドローン）4機を撃墜し、イラン沿岸のレーダー施設を攻撃したと発表した。 米当局者によると、撃墜されたドローンは地域の海上交通を標的にしていたと見られ、緊迫する 中東情勢 に新たな火種が加わった。

米軍はホルムズ海峡に面したゴルクと、同海峡内のケシュム島にあるイランの監視施設を攻撃したと説明し、イランによる航行の自由への脅威を排除する措置だと主張している。 また、米中央軍は声明で「これらの施設が地域の船舶に危険を及ぼしていた」と非難した。 一方、イラン側は即座に反発し、国営メディアを通じて「米国の不当な攻撃は国際法違反だ」と非難した。 イラン革命防衛隊は報復を示唆しており、今後の動向が注視される。

クウェートとバーレーンでも異変が生じた。 クウェート国営メディアによると、同国の防空部隊は発射元不明のミサイルとドローンによる攻撃を迎撃したと発表した。 バーレーンではサイレンが鳴り響き、住民に避難が呼びかけられた。 イランは両国にある米軍基地を弾道ミサイルで攻撃したと発表したが、米軍はミサイル6発を迎撃し、7発目は目標に到達しなかったとしている。

これに対し、バーレーン政府は「市民の安全を最優先する」として、警戒態勢を強化した。 クウェートも同様の措置を取っており、地域全体に緊張が広がっている。 両国は米軍と緊密に連携しており、イランの攻撃は中東における米国の影響力への挑戦と見なされている。 トランプ米大統領はインタビューで「イランのドローンとミサイル製造施設のほとんどは破壊された」と述べた一方で、「イランは依然としてミサイルの約5分の1を保有している可能性がある」と警告した。

また、イラン指導部が強硬姿勢を崩さない理由として「彼らは誇り高く、妥協には時間がかかる」と分析した。 ホワイトハウス報道官は「最大限の圧力は継続する」と強調し、イランとの交渉には応じない姿勢を示した。 この紛争はホルムズ海峡の航行安全だけでなく、世界の石油市場にも影響を及ぼす可能性がある。 専門家は「もし海峡が封鎖されれば、原油価格が急騰する」と懸念を表明している。

国際社会は米国の行動に注目しつつも、事態のエスカレーションを防ぐよう呼びかけている。 今回の出来事は米イラン間の緊張が軍事衝突に発展するリスクを改めて浮き彫りにした





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