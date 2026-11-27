米商務省が発表した10月の財貿易赤字は1495億ドルと前月比10.7%増となり、人工知能（AI）インフラ投資による輸入の急増で2025年3月以来の高水準を記録した。内需は堅調で個人消費と設備投資が成長を支えた一方、貿易は4四半期連続でGDP成長を押し下げている。

- 米商務省が２７日発表した１０月の財（モノ）の 貿易赤字 （​季節調整済み）は前月比１０．７％（１４４億ドル）増の１４９５億ドルと、２０２５年３月以来の高水準となった。 人工知能（ＡＩ）インフラ投資を背景に輸入が過去最高を記録したことから大幅に拡大した。

第4・四半期も貿易が経済成長を再び押し下げる可能性がある。１０月のモノの輸入は２１１億ドル増の３６５３億ドルと、統計を開始した１９９２年以降で最高となった。 輸入の急増は、内需の底堅さを反映し、自動車や工業用品、消費財など他の品目にも及んだ。 トランプ大統領の関税政策にもかかわらず、輸入は急速なペースで増加している。 資本財の輸入は８．５％増。

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前年同月比では８０．０％急増した。 消費財の輸入は２．６％増、その他のモノの輸入は４．５％増えた。 企業の設備投資と個人消費を含む内需は、第３・四半期に５年超ぶりの速いペースで拡大した。 モノの輸出は３．２％（６７億ドル）増の２１５８億ドルだった。