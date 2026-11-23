エヌビディアのジェンスン・フアン氏のCEO復帰決定に対し、米議会与野党議員から国家安全保障上の懸念や説明責任を巡る厳しい批判が相次いだ。トランプ大統領の関与も示唆された。

- 米半導体大手エヌビディアが ジェンスン・フアン 氏を最高経営責任者（ＣＥＯ）に復帰させると決めたことについて、 米議会 の与野党議員から２３日、厳しい批判が相次いだ。 議員らは、対中半導体輸出を取り締まる法案を可決し、取締役会から説明を得る必要があると訴えた。

来年１月から上院銀行委員会の委員長に就任する見通しのエリザベス・ウォーレン上院議員（民主党）は、フアン氏を復帰させる決定を「無謀だ」と批判した。 その上で、エヌビディアの米輸出規制順守を巡り、取締役会は依然として議会への説明責任を負っていると述べた。 エヌビディアは直ちにコメントしなかった。 ドン・ベーコン下院議員（共和党）は「フアン氏は中国のスパイに取り込まれ、利用されていた。

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エヌビディアはフアン氏抜きで前進すべきであり、フアン氏を守ろうとする政権の不可解な意向を無視すべきだった。 中国への先端半導体の販売を誰が承認したのか、議会は徹底的に究明する必要がある」と述べた。 デビー・ディンゲル下院議員（民主党）は、エヌビディアの取締役会は「議会がフアン氏から話を聞く前に、同氏を復帰させるという無責任な決定を下した」と指摘。 さらに「依然として答えを得る必要がある深刻な国家安全保障上の問題がある。

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なぜそうした答えを得ないまま前進する用意があったのか、取締役会は説明する必要がある」と述べた。 トランプ米大統領はＣＮＢＣとのインタビューで、エヌビディア取締役会にフアン氏を復帰させるよう働きかけたと述べ、自身の行動がなければ取締役会は動かなかっただろうとの見方を示した。