S&Pグローバルが発表した11月の米総合購買担当者景気指数（PMI）速報値は54.6となり、10月の確定値から低下し4カ月ぶりの低水準となった。高価格が新規受注を抑える一方、インフレ圧力は依然として強く、経済活動の伸びは鈍化するも、第4四半期のGDP増加率は年率約3%と見込まれている。

- Ｓ＆Ｐグローバルが２３日発表した１１月の米総合 購買担当者景気指数 （ＰＭＩ）速報値は５４．６と、１０月の‌確定値５５．９から低下し、４カ月ぶりの低水準となった。 ‌高価格が新規受注を抑え、生産能力の制約が生産を‌阻む中、企業活動の伸びは一段と鈍化した。１１月は製造業と、米経済活動の約３分の２を占めるサービス業の双方で伸びが鈍化した。

製造業ＰＭＩは５４．５と、１０月の５４．９から低下し、３カ月ぶりの低水準となっ‌た。 サービス業ＰＭＩは５４．７と、前月の５６．１から低下し、４カ月ぶりの低水準と⁠なった。 サービス業の新規受注は減少し、製造業の新規受注はほぼ横ばいだった。 投入コストの上昇圧力は緩和したものの、依然として強く、インフレ率全⁠体が​米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の目標である２％を大幅に上回る水準にと⁠どまることを示唆した。

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Ｓ＆Ｐグロ⁠ーバル・マーケット・インテリジェンス⁠のチーフビジネスエコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏は「１１月は生産の伸びが鈍化したものの、最⁠近の数値は非常に力強い。 ＰＭＩは引き続き第４・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）が年率約３％増加することを示している」と述べた。 米経済は、個人消費の持続的な強さと人工知能（ＡＩ）関連インフラの急速⁠な整備を背景に、第３・四⁠半期に年率３．４％成長した。１０月の雇用者数は１６万５０００人増と、予想を上回った。