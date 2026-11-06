米男子代表招集：プリシッチらトップスターのコンタクトと落選者の戦い

クリスティアン・プリシッチ、ウェストン・マッケニーらがCONCACAFネーションズリーグに向けた米国代表に招集された。クラブ戦との両立と、落選したスカリーらの巻き返し動向を報じる。

米男子サッカー代表の最新の招集メンバーが発表され、代表ウィークへの関心が高まっている。主な注目選手は、 CONCACAFネーションズリーグ に向けたトレーニングのためアトランタ行きの飛行機に乗る準備を進めている。

トップスター3人のアトランタ合流とスケジュール

クリスティアン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、フォラリン・バロゴンは、アメリカ代表で最も知名度の高い3選手である。この3人とも、ワールドカップ後初となった9月の代表合宿には参加していなかったが、今回の合宿には参加する見込みだ。

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しかし、アトランタへの移動前にはクラブでの重要な試合が控えている。マッケニーとプリシッチは、ともに日曜日にセリエAの試合があるため、アトランタへの合流が少し遅れる予定である。

マッケニーが所属するユヴェントスは、この日最後に行われる試合でフィオレンティーナと敵地で対戦する。一方、プリシッチの所属するミランも、敵地でジェノアと対戦する。両チームは週末のリーグ戦を戦い抜く必要がある。

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その後も、2人はアメリカへ向かい、旧知の顔ぶれと再会するとともに、新たなメンバーとも顔を合わせる。クラブ戦代表戦の両立という課題を抱えつつ、代表チームとの一体感を早期に図ることが求められている。

初招集の若手とレンヌでの活躍

ブライアン・レイノルズとサンティアゴ・カスタネダは、ポチェッティーノ監督の下で初めてアメリカ男子代表に招集され、注目を集めている。彼らには、アトランタへ向かう前に今週末、同監督の目を引いた力を再び示す機会がある。

レイノルズは今季、レンヌのウイングバックとして活躍しており、今週末のリール戦でもそれを示したいところだ。昨季を6位で終えたレンヌは、今季もリーグ・アンの上位進出を本格的に狙っており、9試合を終えて5位につけている。

レイノルズもその一翼を担ってきた。最近は出場時間の多くが欧州での試合に集中しているものの、流れを変え、チームの順位を押し上げられるか注目したい。彼のパフォーマンスが代表での地位をさらに固める鍵となるだろう。

落選した大物選手の現状と巻き返し

今回の代表メンバーから外れた大物選手は少なくない。ブレンデン・アーロンソン、ジョー・スカリー、ティム・ウェア、マックス・アーフステン、ユヌス・ムサ、タナー・テスマン、エイダン・モリスなどが該当する。名前を挙げればきりがなく、ほかにも何人かいる。

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招集されなかった悔しさがまだ生々しいなか、彼らはどう向き合うのか。この中で最も好調なのはスカリーで、ボルシア・メンヒェングラートバッハを牽引してハンブルク戦に臨む。

招集に最もふさわしかったのも、おそらく彼だろう。今できるのは、目の前の試合に集中して努力を続け、できれば得点も重ねながら、3月の代表復帰を願うことだけだ。スカリーの活躍が、次回の招集への最大のアピールとなる。

主将ウェアのレヴァークーゼン戦勝利

ウェアも同じ立場にある。木曜日には主将としてマルセイユを率い、バイヤー・レヴァークーゼン戦で勝利を収めた。この重要勝利は、彼のリーダーシップとチームへの影響力を示すものとなった。

今週末はチームを率いてランス戦に臨む。ウェアとスカリーは、代表チームの合流時期を待たずとも、クラブでの卓越したパフォーマンスによって代表選考委員会に訴えかける必要がある。今後の試合結果が、彼らの代表復帰を左右するだろう。