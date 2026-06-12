米消費者信頼感指数、6月は48.9に上昇 ガソリン価格低下が安心感もインフレ懸念根強く

6月の米消費者信頼感指数が過去最低から上昇。ガソリン価格低下が要因だが、中東紛争やインフレ懸念は継続。労働市場の安定も寄与。

米ミシガン大学が12日発表した6月の 消費者信頼感指数 の速報値は48.9と、過去最低だった5月の44.8から上昇しました。 この背景には ガソリン価格 の低下があり、家計に一定の安心感をもたらしました。

しかし、中東紛争を背景としたインフレ懸念は依然として根強く残っています。 消費者調査ディレクターのジョアン・スー氏は「低所得層の消費者は特に信頼感の改善を示した。 これはガソリンが家計に占める割合が大きいことと整合的だ」と指摘しました。 さらに「消費者は引き続き家計に直結する問題に注目しており、最近のインフレ加速に負担を感じている。

特に短期的には高インフレが続く可能性を懸念している」と述べました。 雇用統計では予想を上回る雇用増が3カ月連続となり、失業率も安定しているなど、労働市場の底堅さも信頼感の押し上げに寄与したとみられます。 FWDボンズのチーフエコノミスト、クリストファー・ラプキー氏は「ガソリン価格は毎年同様、メモリアルデー前後でピークを打ったようだ」と指摘しました。 一方、「生活費危機は依然として続いており、財の価格は戻らず、経済リスクは残っている。

しかし少なくとも見通しは以前ほど悲観的ではなくなった」と語りました。1年後のインフレ期待は4.6%で、5月の4.8%から低下したものの、なお高水準です。5年後のインフレ期待は3.4%で、5月の3.9%から低下しました。 LPLフィナンシャルのチーフエコノミスト、ジェフリー・ローチ氏は「イラン紛争が沈静化し、その後にサプライチェーンが改善すれば、インフレ圧力は和らぐと予想する」と指摘しました。 一方、「イラン紛争が夏の間続けば、より強いインフレの逆風が成長軌道の重しになると想定すべきだ」とも述べました。

高インフレを背景に米連邦準備理事会（FRB）による年内利下げの期待はしぼみ、金融市場は金融引き締めを織り込んでいます。 しかしエコノミストは、エネルギー関連の価格上昇が広範に及ばない限り、利上げのハードルは高いとみています。 今回の消費者信頼感の改善は一時的な要因による部分もあり、今後のインフレ動向や地政学的リスクに注意が必要です。 また、低所得層の心理改善はガソリン価格の低下によるものが大きく、他の経済指標との乖離が指摘されています





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