米津玄師の経歴と最新活動：ヒット曲からアニメ主題歌、ワールドツアーまで

1991年生まれのシンガーソングライター米津玄師のキャリアを総括する。2009年のハチ名義でのニコニコ動画デビューから、2012年の本名アルバム「diorama」で本格始動。2018年の「Lemon」で最大のヒットを記録し、2020年のアルバム「STRAY SHEEP」は200万セールス突破、年間46冠を達成。海外からも評価され、Forbes「アジアのデジタルスター100」選出や芸術選奨受賞。2022年「KICK BACK」でRIAAプラチナディスクを獲得。2023年には宮﨑駿作品主題歌「地球儀」、2024年はNHK朝ドラ主題歌「さよーならまたいつか！」と6thアルバム「LOST CORNER」を発表。2025年は最大規模のワールドツアーを完走し、アニメ・映画主題歌として「Plazma」「BOW AND ARROW」「IRIS OUT」「JANE DOE」「1991」を次々と書き下ろすなど、精力的な創作活動を続けるクリエイターの現在地を伝える。

1991年3月10日生まれの男性 シンガーソングライター 。2009年よりハチ名義でニコニコ動画にボーカロイド楽曲を投稿し、2012年5月に本名の 米津玄師 として初のアルバム「diorama」を発表した。

ジャケットやブックレットのイラストなども手がけ、マルチな才能を有すクリエイターとして注目される。2018年3月発表の「Lemon」は自身最大のヒット曲に。2020年8月発売のアルバム「STRAY SHEEP」は200万セールス突破の大ヒット作となり、年間ランキングでは46冠を達成。 翌年にはForbes「アジアのデジタルスター100」に選ばれ、芸術選奨「文部科学大臣新人賞」を受賞する。2022年11月にはテレビアニメ「チェンソーマン」オープニングテーマを表題曲とするシングル「KICK BACK」を発表し、日本語楽曲としては初となるアメリカ「RIAA Platinum Disk」を記録した。2023年7月に宮﨑駿監督作「君たちはどう生きるか」の主題歌「地球儀」を発表、翌年には4月にNHK連続テレビ小説「虎に翼」の主題歌「さよーならまたいつか！

」を配信リリース。8月には6thアルバム「LOST CORNER」を発表した。2025年「米津玄師 2025 TOUR / JUNK」では国内ドーム公演を経てワールドツアーを完走し自身最大の44万人を動員。1月に「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX」の主題歌「Plazma」、テレビアニメ「メダリスト」のオープニング主題歌「BOW AND ARROW」をリリース。9月に劇場版「チェンソーマン レゼ篇」主題歌の「IRIS OUT」、エンディング・テーマの米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」を書き下ろし、シングル「IRIS OUT / JANE DOE」をリリース。10月、映画「秒速5センチメートル」主題歌の「1991」を書き下ろした





owarai_natalie / 🏆 25. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

米津玄師 シンガーソングライター Lemon STRAY SHEEP アニメ主題歌

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TVアニメ「メダリスト」特集｜つるまいかだ×米津玄師、尊敬し合う2人が語り合う1991年3月10日生まれの男性シンガーソングライター。2009年よりハチ名義でニコニコ動画にボーカロイド楽曲を投稿し、2012年5月に本名の米津玄師として初のアルバム「diorama」を発表した。楽曲のみならずアルバムジャケットやブックレット掲載のイラストなども手がけ、マルチな才能を有するクリエイターとして注目を浴びる。2018年3月にリリースしたTBS系金曜ドラマ「アンナチュラル」の主題歌「Lemon」は自身最大のヒット曲に。2020年8月発売の5thアルバム「STRAY SHEEP」は、200万セールスを突破する大ヒット作品となった。デビュー10周年を迎える2022年11月にはアニメ「チェンソーマン」のオープニングテーマを表題曲とするシングル「KICK...

Read more »

米津玄師が海外7都市で受けた祝福と熱い歓迎、世界へ踏み出した新たな一歩を現地レポート米津玄師が6年ぶりのワールドツアー「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」を3月から4月にかけて開催。全カ所ソールドアウトし大盛況となった本ツアーが、4月6日にアメリカ・ロサンゼルスのYouTube Theaterで幕を閉じた。国内では新作がリリースされる度にチャートをにぎわせ、ドーム公演のチケットが争奪戦になるほど絶大な人気を誇る米津。海外では、2023年に発表したアニメ「チェンソーマン」の主題歌「KICK BACK」がアメリカレコード協会（RIAA）から日本語曲として初めてゴールド認定を受け、「RIAA Class of...

Read more »

米津玄師のニューシングルは「ジークアクス」「メダリスト」主題歌米津玄師のニューシングル「Plazma / BOW AND ARROW」が6月11日にリリースされる。

Read more »

米津玄師ニューシングルは「ジークアクス」のハロ、モビルスーツ起動用デバイスをパッケージ化6月11日にリリースされる米津玄師のニューシングル「Plazma / BOW AND ARROW」より、ハロ盤とインストーラーデバイス盤の詳細が発表された。

Read more »

米津玄師、新シングルは「モビルスーツ戦闘起動用装置」型パッケージ 「ハロ」型もアーティストの米津玄師さんが6月11日に発売するシングル「Plazma／BOW AND ARROW」。ソニー・ミュージックレーベルは5月13日、初回限定版として「機動戦士ガンダム」シリーズに登場する「インストーラーデバイス」やロボット「ハロ」を模したパッケージを採用した特装版をそれぞれ発売すると発表した。

Read more »

米津玄師、原点のその先へ。描き続ける新しき“J-POP”「米津玄師＝Lemon」はもはや過去の認識だ。TVアニメ『チェンソーマン』の主題歌として2022年にリリースした「KICK BACK」は日本語詞史上初、RIAAアメリカレコード協会からプラチナ認定。Spotifyではまもなく約5億回再生に届かんとする勢いで、米津玄師の世界的代表曲となっている。そしてついに2025年、現在公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のために再び新曲を書き下ろして発表する。「KICK BACK」に並ぶスケール感を持つ「IRIS OUT」、宇多田ヒカルとのコラボレーションとなった「JANE...

Read more »