米津玄師がAWA音楽ランキング首位 全国ツアー開始を控えた人気絶頂

サブスクリプション音楽サービス「AWA」が発表した独自ランキングで、米津玄師がトップに輝いた。Mrs. GREEN APPLEやILLITが続く中、全国アリーナツアー開催へ向けたファンからの再生動向が1位獲得の原動力となっている。

サブスクリプション型音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」を提供する AWA株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役CEO： 冨樫晃己 ）は、同プラットフォーム上で集計された独自ランキングTOP30を発表した。このランキングは、該当期間中にAWAサービス内で発生したユーザーアクションをもとに、AWA独自の集計方法で算出されたものであり、音楽業界における現在のトレンドを把握する重要な指標となっている。

米津玄師が首位獲得 今後のツアー展開へ注目

今回のランキングで1位を獲得したのは、長年親しまれてきたベテランアーティストでありながら、常に最新トレンドを牽引する存在である米津玄師だ。米津玄師は、11月6日から始まる全国アリーナツアー「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」の開催を目前に控え、そのライブへの期待感も相まって、これまでの楽曲をあらためて聴く動きが高まっていると考えられる。ファンたちが過去のヒット曲をプレイリストに加えて楽しむ活動が、今回の首位獲得という結果につながったと分析できる。

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Mrs. GREEN APPLEとILLITが続くトップ3

米津玄師に続く2位には、ポップミュージックシーンで絶大な影響力を持つMrs. GREEN APPLEがランクインした。彼らの楽曲がユーザーのプレイリストで高い頻度で再生されていることは、その音楽性が幅広い世代に支持され続けている証左である。そして3位には、韓国を代表するアイドルグループであるILLITが名を連ねた。国内外を問わず、若年層を中心にその人気を集め、ストリーミングプラットフォーム上でのエンゲージメントの高さが数値として明確に表れた形だ。

AWAのサービス背景と機能強化の戦略

AWAは、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によって設立されたAWA株式会社によって運営されている。2015年5月にサービスの提供を開始してから約10年が経過し、現在では配信楽曲数が1億5千万曲に達している。また、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件にのぼり、単なる楽曲再生ツールを超えた巨大な音楽コミュニティとして成長を続けている。

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サービスを提供するAWA株式会社は、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充してきた。スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスに対応しており、利便性の高さが維持されている。特に、楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」は、歌詞を理解しながら音楽を楽しむという新たな体験を提供し、サービスの差別化要因となっている。

多様な料金プランと今後の展開

料金体系においても、全機能が利用できる月額980円（税込）の「STANDARDプラン」や、オフライン再生を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」など、層に応じた選択肢を用意している。さらに、中学生以上の学生を対象とした月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」や、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、細やかなニーズに対応したプランが充実している。

PC版の利用については、Windows 10(32/64bit)およびMac OS X 10.11 (El Capitan)以上に対応しており、デスクトップ環境においても快適な利用が可能だ。今後は、音声ライブ配信やギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」の活用など、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスとしてさらなる機能拡充が期待される。