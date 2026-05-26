米津玄師が『キングダム 魂の決戦』主題歌を担当、曲は『夜鷹』

シンガーソングライターの米津玄師がシリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』の主題歌『夜鷹』を担当。映画は山﨑賢人主演、佐藤信介監督が監督。

シンガーソングライターの 米津玄師 氏が、 山﨑賢人 主演の最新作『 キングダム 魂の決戦 』の主題歌を担当することが決定しました。 この映画は斬新に構築された戦闘ドラマと歴史的な背景を描き、 佐藤信介 監督が監督を務め、７月１７日に公開予定です。

米津の新曲『夜鷹』は、書き下ろしのオリジナル曲で、歌詞とメロディーからは壮大な戦場と人物の内面の葛藤が力強く表現されています。 製作陣は、米津の楽曲が「魂の決戦」と呼ばれるクライマックスと深く共鳴し、物語全体にエネルギーを与えると期待しています。



本作では山﨑が演じる信が王騎将軍の仇である李牧と直接対峙する場面、さらに秦の侵略に苦しむ祖国を背負う万極との激闘が繰り広げられます。 信は希望の象徴、万極は闇の象徴として描かれ、二人の対決は日々の戦いの真意を浮き彫りにします。

米津は『夜鷹』を作曲する際に、戦乱の中で人々が抱える痛みと孤独を音楽で再現し、聴く者の心に深く響くよう努めたと語ります。

「この曲を通じて、日々の闘いに奮闘する信に幸あれ」と述べ、作業中に感じた感動を語ります。



佐藤監督は映画のクライマックスであった『夜鷹』を初めて聴いた際の感動を熱心に共有しました。 監督は『この曲の切なさに、敵同士が抱える共同の痛みが響き渡り、戦いを単純化できない深い悲しみが音に宿っていた』と解説し、曲が孤独な魂の化身となり、映画全体の余韻を高めていると評しました。 監督はまた、『夜鷹』がこのシリーズの中で特別な位置を占めると結論付け、観客が戦争の悲惨さをより深く理解できるようになると述べました。





米津玄師と佐藤監督が結集した音楽と映像は、歴史ドラマの枠を超えた感動体験を提供することを予感させます。 また、今回の協力により米津は邦楽界における新たな音楽的広がりを示し、歴史映画のサウンドトラックとしての可能性を拡大しています。 『キングダム 魂の決戦』は、史実をベースにしながらも個々の人物に焦点を当て、戦闘シーンだけでなく内面的な葛藤や成長を描くことで、観る者に深い共感を呼び起こす作品となります。

米津玄師が魂を込めて作り上げた『夜鷹』は、期待を裏切らないサウンドトラックとして本作を補完し、観客に新たな余韻を与えることでしょう





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