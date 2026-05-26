米津玄師－革新的な歌手としての軌跡と未来への挑戦

1991年生まれの米津玄師が、ニコニコ動画からアルバムデビュー、数々のヒット曲、アニメ主題歌、国際的評価、最新ツアーまで、音楽シーンで示してきた多面的才能と今後の展望を総括した記事

1991年3月10日、東京郊外で生まれた少年が、事実上の暮らしを切り拓いたとき、彼の歌声はまばらなスクリーンを越える力を手に入れた。 初期の頃はハチというペンネームでニコニコ動画へボーカロイド楽曲を次々に投稿し、2012年5月、本人の名前である 米津玄師 として初アルバム『diorama』をリリースした。

その本質は、イラストレーションから楽曲制作、歌声までを自らが手掛けるマルチアーティストとしての風土を築くことにあった。 『diorama』のリリースは、彼の多才さとリスクを取る姿勢を示し、音楽業界への突破口となった。 2018年3月に発表された『Lemon』は、彼の代表曲としてCSVランキング、オリコンチャート歴代最高で二度目のオリコントップ、そしてマーンの時代におけるデジタル音楽史上最大のヒット曲となる。 経験者の合言葉は「恵みと痛みの交差点」。

本曲は佐賀県でのボーカル・ギター・ドラムが自動生成されるただの曲ではなく、歌詞に並行して巻き上げる物語性が聴衆を魅了し、彼の名前は若い世代の中で不可逆的に定着した。 2020年8月に登場したアルバム『STRAY SHEEP』は、販売初週で200万枚を突破し、国内外のストリーミングプラットフォームで史的記録を塗り替えた。 公開から数ヶ月で47万再生突破、ユーザーは社会・個人の存在感を継承した。 結果として、米津は年末のオリコンランキングで46冠を達成した。

翌年、Forbesの「アジアのデジタルスター100」に選ばれ、文部科学省から新人賞を授与されるという、音楽とデジタルの交差点における数多くの賞を受賞した。 この後も、米津はアニメと映画の主題歌という新たな門戸を開いた。2022年11月にテレビアニメ『チェンソーマン』のオープニングテーマ『KICK BACK』が発表され、米津は初の日本語楽曲として米国RIAA Platinum Diskを記録した。2023年7月には宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』の主題歌『地球儀』を、翌年4月にはNHK連続テレビ小説『虎に翼」の主題歌『さよーならまたいつか！

』を発表し、音楽と絵画・アニメの融合に拍手を浴びた。2025年には『LOST CORNER』で6thアルバムをリリースし、シリーズ史上最大規模のドーム公演を経て44万人動員のワールドツアーを完走した。2026年1月に機動戦士ガンダムシリーズから新タイトル『GQuuuuuuX』のテーマ『Plazma』、またテレビアニメ『メダリスト』オープニング主題歌『BOW AND ARROW』をリリース。9月には劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌『IRIS OUT』と宇多田ヒカルと共同で書き下ろした『JANE DOE』をリリースし、10月には映画『秒速5センチメートル』主題歌『1991』を創案した。 映画『キングダム 魂の決戦』への関わりも注目される。

監督の佐藤信介氏は、米津が作曲した曲『夜鷹』が戦いのメタファーを具現化したと語り、映画の最終章における音の力を称賛した。 『夜鷹』は戦争の餓えと復讐、そして「魂の決戦」というタイトル変更に寄与したとされ、米津の音楽は大規模な歴史作品に新たな深みを刻み込む。 総じて米津玄師は、個々の感情と大衆的インパクトを兼ね備えた創造主として、21世紀の音楽文化をリードし続けている。 彼の最新発表と2026年の未来計画は、デジタルとリアルの境界を越え、音声芸術の永続的発展を約束している





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米津玄師 シンガーソングライター アニメ主題歌 デジタルスター ツアー

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