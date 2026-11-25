Leah Douglas [ワシントン ２４日 ロイター] - 米議会の民主党指導部は、２０２７年１月に上下両院で多数派となった後、トランプ大統領による食料購入支援削減を撤回すると約束している。ただ、

- 米議会の民主党指導部は、２０２７年１月に上下両院で多数派となった後、トランプ大統領による食料購入支援削減を撤回すると約束している。 ただ、実現に向けた具体的な道筋は不透明だ。

受給者数が減少する一方で、米国民は感謝祭と冬の休暇シーズンを前に食料価格の上昇に直面している。 価格上昇の一因はイラン戦争や高水準の軽油価格だ。 フードバンクは休暇シーズンを前に高い需要が続いていると報告している。 ジェフリーズ下院院内総務も、削減措置を撤回すべきだと述べているが、コメント要請には回答しなかった。

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両氏とも、撤回に向けた具体的な立法戦略は示していない。 ２００人超の民主党下院議員は１１月１８日付のロリンズ農務長官宛ての書簡で、６３０万人のＳＮＡＰ給付を脅かす規則案の撤回を求めた。 この案は、別の福祉制度から現金給付を受ける世帯について、ＳＮＡＰ受給資格を自動的に付与する仕組みを制限する内容だ。 民主党は新議会の上下両院でかなりの差で過半数を占めるため、２５年の減税法によるＳＮＡＰ削減を撤回し、農務省が最終決定した規則を覆す法案を可決できる可能性がある。 しかし、大統領の拒否権を覆すために必要な３分の２の議席には届かない。