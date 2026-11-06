米株式市場大暴落、AI規制懸念で2兆5000億ドル消失

米中間選挙で民主党が躍進したため、AIインフラ整備への規制懸念から株式市場が急落し、ナスダックは約2兆5000億ドルの市場価値が消滅した。

米株式市場 は5日、人工知能（AI）インフラ整備に対する規制強化への懸念から、歴史的な大暴落に見舞われた。この一日で市場から約2兆5000億ドル（約395兆円）という巨額の市場価値が消え去った。

この米国市場の急落は、世界各地の株式市場にも大きな衝撃を与え、グローバルな売り注文が殺到した。特にハイテク株が中心となるナスダック総合指数は、2025年4月にトランプ大統領が全世界対象の関税を発表して以来となる、過去最大級の下落幅を記録した。

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民主党躍進とAI規制の懸念

市場を震撼させた直接的な引き金となったのは、テキサス州での州知事選における民主党候補の勝利である。テキサス州はAIビジネスの成長にとって不可欠なインフラであるデータセンターの立地が集中する地域であり、グーグルやメタ、オラクル、オープンAIなどが巨額の投資を行う重要な拠点となっている。

この州で当選した民主党のジーナ・ヒノホサ氏は、公約の中でデータセンター建設の一時停止や、建設企業に対する特定の税制優遇措置の廃止を掲げていた。この政策方針への懸念から、投資家はAI関連企業の将来の収益性に対して慎重な見通しを持つようになった。

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半導体とAI関連株の一斉売り

データセンター計画の集中する州で民主党が勝利を受けたため、半導体メーカーのみならず、AIブームを支える周辺企業の株価も一斉に売り込まれた。エヌビディア株は5日の取引で9.3％という大幅な値下げとなり、年初からの上昇幅をすべて失った状態に陥った。

また、市場で注視される半導体株指数は12.3％下落し、約6年半ぶりの安値を更新した。実業家のイーロン・マスク氏が率いるテスラの株価は11％、スペースXの株価は9％それぞれ下落し、ハイテクセクター全体が強い圧力にさらされた。

投資環境と今後の市場動向

AI向けに計算処理能力を提供する「ネオクラウド」関連企業の株価も深刻な影響を受けた。コアウィーブとネビウスの株価は、それぞれ約10％、約15％という急落を記録した。コアウィーブは上場直後の2025年6月に付けた高値から76％下落し、ネビウスも今年6月の高値から58％下げている。

恐慌指数とも呼ばれるVIX指数は約70％急騰し、1日の上昇率としては約2年ぶりの大きさとなった。指数自体も7カ月ぶりの高水準に達し、S&P500を構成する全11業種がそろって下落した。

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トルイスト・アドバイザリー・サービスのキース・ラーナー最高投資責任者（CIO）は、今回の乱高下について、投資家の反射的な反応による側面が大きいとの見方を示した。民主党が多数派を握った議会においてハイテク株がどう推移するかを市場が確認する過程よりも、短期的な恐怖感から生じた売却が市場を支配したと考えられる。