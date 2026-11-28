27日の米株式市場では、人工知能関連銘柄を中心に買いが入り、ダウ平均が大幅に上昇した。年末商戦開始に伴う個人消費の堅調な見通しも相場の押し上げ要因となった。一方、エヌビディア株は半導体輸出規制の強化懸念から一時的に下落した。

は4日続伸し、終値は前営業日の25日と比べ594ドル72セント高の5万0777ドル67セント（速報値）だった。 超大型ハイテク株など 人工知能 （AI）関連銘柄を中心に買いが入り、相場を押し上げた。

ダウ平均の上げ幅は一時600ドルを超えた。 ダウ平均の構成銘柄ではナイキや など、消費関連株の一部が上昇した。 米国では27日の「ブラックフライデー」を迎え、年末商戦が本格的に始まった。 アドビによると、26〜30日のオンラインショッピングを中心とした売上高は前年の同時期と比べ7.4%増となる見込みで、堅調な個人消費が期待されている。

Advertisement

米国の個人消費が米景気を下支えするとの見方も買いにつながった。 27日の米株式市場は13時までの短縮取引で、市場参加者が通常より少なかったとみられる。