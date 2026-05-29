米株価指数が最高値更新、ビットコインは5万1千ドル台に 原油下落とAI関連株買いで

米株式市場はS&P500が7日続伸、9週連続上昇で最高値を記録。原油価格の下落が株式市場への好材料とされ、ビットコインは5万1千ドル台に。AI需要拡大でデル・テクノロジーズが急伸、アルファベットも大型投資計画が好感される。トランプ大統領のイラン関連発言も市場に影響。

ビットコイン は3日続伸した。 連日で最高値を更新し、初めて5万1000ドル台で終えた。 終値は前日比363ドル49セント（0.71%）高の5万1032ドル46セントだった。 S&P500 種株価指数も7日続伸し、最高値を付けた。

週間では1.4%高となり、23年12月以来の9週連続上昇となった。 米国とイランの交渉が前進しているとの見方から米原油先物価格が下落し、株買いが優勢だった。 トランプ米大統領は米東部時間29日午前、イランとの戦闘終結に向けた最終判断を下す会議をまもなく始めると自身のSNSに投稿した。 米政府当局者は28日、イランと暫定合意に至り、トランプ氏の承認を待っていると明らかにしていた。29日の米原油先物市場でWTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近7月物は一時、1バレル86ドル台前半と前日終値（88.90ドル）から下げた。

市場では「原油先物は下落基調にあり、株式市場にとって前向きな材料だ」（シーミス・トレーディングのジョゼフ・サルッジ氏）との声が聞かれた。 アルファベット（グーグル親会社）が一時13.9%上昇した。 今後5年で量子コンピューター分野に100億ドル超を投資する計画だと、28日に米証券取引委員会（SEC）に提出した資料で明らかにになったことが改めて材料視された。 ダウ平均の構成銘柄ではないが、パソコンやサーバーのデル・テクノロジーズが急伸した。

人工知能（AI）サーバーの需要拡大を受けて、2027年1月期通期の収益見通しを前回予想から上方修正した。

「AIを追い風に業績の強さを確認できた」（インガルズ・アンド・スナイダーのティモシー・グリスキー氏）として、好感した買いが集まった





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