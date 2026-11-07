米株ナスダック急落 中間選挙結果でAI懸念 2兆5000億ドル減

米中間選挙の民主党勝利を受け、AIインフラ整備の減速懸念からナスダック市場が急落。時価総額から2兆5000億ドルが消え、投資家はテック株を大量売却した。

5日、 ハイテク株 が中心の米 ナスダック 市場は史上例を見ない規模で急落し、約395兆円に相当する2兆5000億ドルもの時価総額が消し飛んだ。この急激な市場の反落は、米 中間選挙 における民主党の勝利を受け、 人工知能 （AI）インフラ整備の進展が遅れる可能性があるという深刻な懸念から、投資家がこぞってテック株を手放したことが直接的な引き金となった。

選挙結果と市場心理の急転換

3日の夜遅くに選挙結果の速報が流れ始めた当初、株式先物は下落を示していたものの、4日の午前には民主党の躍進を好意的に捉え、米株式市場全体は上昇に転じ、楽観的なムードが高まっていた。しかし、その楽観論は5日までに一変し、市場感情は激しく転落した。民主党が新たな政治的影響力を駆使して規制を強化し、AIインフラの開発にブレーキをかける可能性への不安が投資家層の間に広まったことが、この急落を加速させた。

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テキサス州知事の公約が懸念増幅

投資家の不安を具体化した事例として、テキサス州の動向が注目されている。同州で州知事に当選した民主党のジーナ・ヒノホサ氏は、データセンター建設の一時停止を公約に掲げている。さらに、州内でデータセンターを建設する企業に対し、これまで適用されていた特定の税制優遇措置の廃止も表明していた。これらの公約が実現すれば、AIブームの最前線であるインフラ整備に直接的な影響を与えると警戒され、先行きへの不安が投資家の売却圧力として即座に市場に反映された。

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レバレッジ投資の脆弱性が浮き彫りに

ハリス・フィナンシャルグループの幹部ジェイミー・コックス氏は、今回の値動きについて「あと1～2日もすれば、人々は（AIブームの）終わりではないと気付くはずだ」と指摘し、長期 view の重要性を説いている。コックス氏によると、企業は既存のデータセンターの処理能力を高めるために、追加資金を投じる動きは続く見込みである。しかし、借り入れによりファンドが自己資金以上に大きな投資を行うレバレッジ取引は、投資先の価値が下落した際、貸し手や証券会社から追加の現金や担保の差し入れを求められるリスクを孕んでいる。この構造が、市場の微小な変化でも大きな資産評価損を生む要因となった。

暴落ではないという専門家見解

ジェイミー・コックス氏は、5日に発生した値動きについて「市場の暴落や、何らかの差し迫った破局を示すものではない」と明確に否定している。むしろ、これは「企業が身の丈を超えてレバレッジを効かせた結果だ」と分析し、市場の基盤そのものが崩壊したわけではなく、過剰な資金効率追求が修正過程にあると解釈している。この見解は、AI投資が抱える一段と大きな脆弱性を浮き彫りにしている。投資家がブームの継続を前提に借り入れを増やせば増やすほど、信頼が揺らぎ始めた際の痛みのスケールは大きくなるという市場の力学が、今回の出来事で如実に示された形となった。