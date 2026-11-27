[２６日 ロイター] - 米国の感謝祭の祝日に当たる２６日、東海岸の広い範囲が強力な暴風雨に見舞われ、最大瞬間風速３０メートル超の突風で木や送電線が倒れたほか、約１００万戸が停電した。 航空便にも混乱

- 米国の感謝祭の祝日に当たる２６日、東海岸の広い範囲が強力な暴風雨に見舞われ、最大瞬間風速３０メートル超の突風で木や送電線が倒れたほか、約１００万戸が停電した。 沿岸部では豪雨で浸水が発生。

電力会社は、雨で地盤が緩んだところに強風が加わることで、倒木や停電の危険性が高まる恐れがあると警告した。 停電情報サイト「パワーアウテージ・ドット・ＵＳ」によると、米東部時間２６日午後７時３０分（日本時間２７日午前９時３０分）時点で、全米の９６万１０００戸超が停電。 州別ではペンシルベニアが２３万５０００戸超、ニュージャージーが１８万戸超、メリーランドが１５万６０００戸、バージニアが１３万２０００戸。 このほか、ミズーリで約１０万６０００戸、デラウェアで２万１０００戸超、ニューヨークで５万６０００戸超となった。

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米国立気象局（ＮＷＳ）によると、バージニア、メリーランド、デラウェア、ニュージャージー、ニューヨーク各州とニューイングランド地方沿岸部の一部では、最大で風速３０メートル超の突風が観測されたか、予想されている。 ＮＷＳは、雨風が最も強くなる地域がニューイングランド地方に移るにつれ、中部大西洋岸では夜間に天候が徐々に回復するとした。 ただ、２７日も東海岸の一部では風の強い状態が続くと予想されている。 暴風雨に伴う海から陸への強風と、潮位が特に高くなるキングタイドが重なり、東海岸の一部の低地にある地域で沿岸洪水が発生しているという。