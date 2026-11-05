米新規失業保険申請、57年ぶり安値並ぶも労働市場の底力

米労働省の発表によると、10月31日までの週の新規失業保険申請件数は季節調整済で18万9000件となり、1969年以来となる過去最低水準と同程度の堅調さを示した。

米労働省 は5日、10月31日までの週における新規 失業保険申請 件数の速報値を発表した。季節調整済みの申請件数は前週比6000件減の18万9000件となり、堅調な 労働市場 の状況を裏付ける結果となった。この数字は、1969年以来、57年ぶりの低水準だった7月中旬の水準と並ぶ史上最高の低値を記録した。この急激な減少は、米国内の雇用環境が依然として極めて安定していることを示唆するものとなった。

この堅調な数字の背景には、内需の強さと企業の利益伸びが支える形で、一時解雇（レイオフ）が低水準に留まっている実態がある。景気拡大が継続している間、企業は人員整理を控える傾向があり、それが労働市場の下支え要因となっている。申請件数が9月中旬以降、おおむね20万件を下回っていることも、労働市場の回復力が失われていないことを示す明確な根拠となっている。

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申請件数低水準の構造的要因

しかし、この申請件数の低水準が単純に雇用の安定だけを意味するわけではないという指摘もある。一部のエコノミストは、申請件数の減少が人員削減の減少ではなく、移民取り締まりの強化に伴う労働力人口そのものの縮小を反映している可能性があると考えている。移民政策の変化が雇用統計に与える影響を無視できない状況であり、表面上の数字だけでなく、労働供給側の構造的変化も考慮する必要がある。

また、継続受給件数の統計にも注意が必要である。継続受給件数には、大学を卒業したばかりの若者や、これまで職歴がない新人などの一部の失業者は含まれない仕組みとなっている。大半の州では26週間に限られる受給期間を使い切った人も存在しており、継続受給件数が比較的低水準にとどまる一因となっている。このため、失業状態にある人々の全体像を把握する際には、新規申請と継続受給の両面からデータを分析する必要がある。

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企業側の人件費抑制戦略

一方、企業側の動きを見ても、長期的な雇用の拡大よりも短期的なコスト抑制の傾向が強く見られる。再就職支援会社のチャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが発表した統計によると、米企業が10月に発表した人員削減計画数は、前月比2％増の4万3994人となった。前月から増加したものの、同月としては2023年以来の最低水準となったことは、企業が依然として人件費削減に敏感であることを示している。

同社の最高収益責任者（CRO）であるアンディ・チャレンジャーは、雇用主の動向について解説を加えている。チャレンジャー氏は、雇用主が年末商戦に向けて既存の従業員を温存しており、発表されている採用計画の多くは短期的な季節労働に限定されていると指摘した。この戦略は、不透明感が募る中での採用抑制にも影響を与えている可能性がある。

企業は正社員を増員することなく、年末商戦の需要に対応できる柔軟性を求めているとの見方も示された。長期化する中東紛争を巡る不透明感が採用の重しとなっている現状を踏まえ、企業は確実性の高い運営を優先する傾向がある。この状況は、労働市場の表面적인強さとは裏腹に、雇用創出の持続可能性に疑問を投げかける要因となり得る。

今後の労働市場の見通し

今後、労働市場がどのような軌道を描くかは、消費者需要の変化と企業の人事戦略に依存する。季節調整済みの申請件数が20万件を割り込んでいる間、労働市場は過熱感を維持している可能性がある。しかし、移民政策の影響や中東紛争などの外的要因が長引けば、労働力供給はさらに縮小し、賃金上昇圧力や人手不足が深刻化するリスクも無視できない。

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企業側が正社員採用に消極的な一方で、季節労働や契約社員を活用する動きが続けば、雇用形態の二極化が進む可能性もある。労働省の発表する統計数値だけでは見えない労働市場の奥行きを理解するためには、継続受給動向や部門別のレイオフ動向、そして労働参加率の変動などを総合的に監視する姿勢が求められる。これらのデータは、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ政策や、景気後退の兆候を探る上で重要な指標となり得る。