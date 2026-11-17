10月の米国小売売上高は前月比0.2%増となり予想どおりとなった。高額商品の支出抑制はあるものの、他の分野で消費が維持され、インフレ下でも経済の底堅さが示された。

米国商務省は17日、季節調整済みの10月小売売上高が前月比0.2%増だと発表した。これはロイター通信がまとめたエコノミスト予想と一致する結果であった。物価上昇の影響で家計が自動車や高額商品の購入を控えたものの、その他の支出は維持されていた。このデータは、第4四半期の開始時点で経済が底堅さを保っていることを示唆している。

物価上昇下での消費動向と市場反応

物価上昇が家計の予算を圧迫する状況においても、消費全体としては底堅さを維持していることが明らかになった。同日発表された10月の輸入物価が予想を上回る伸びを示したことも市場に影響を与えた。これらの要因から、広く予想されている12月の連邦公開市場委員会（FOMC）での利上げ後も、連邦準備理事会（FRB）が利上げを続けるとの見方がエコノミストの間で強まっている。

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特に輸入物価の想定外の増加は、インフレ圧力が依然として強まっている証拠と捉えられている。このため、FRBがインフレ対策として緊縮金融政策を継続する必要性に対する意識が高まっている。市場参加者は、短期的な経済の安定感とは対照的に、中長期的な物価安定のために利上げサイクルが延長される可能性を視野に入れ始めている。

所得格差と消費構造の変化

米国の個人消費は主に高所得層の家計によって支えられてきた側面が強い。これらの家計は株価上昇を背景に、インフレによる生活コスト増の打撃をある程度和らげてきた経緯がある。しかし、足元のハイテク株主導の売り圧力は、消費者心理に慎重さを強め、支出を抑制する可能性がある。資産価格の変動が消費マインドに与える影響は大きくなっており、市場のボラティリティが家計の財布の紐を堅くしている状況だ。

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セクター別に見ると、10月の自動車販売店の売上高は1.6%減少した。家具の売上高も2.3%減少しており、耐久性財への支出が鈍化している。電子機器や家電の販売は横ばいで推移したが、衣料品店やスポーツ用品、趣味、楽器、書籍店でも売上高が減少した。一方で、建設資材は0.5%増加しており、住宅関連の堅調さが部分的に支えとなった。オンライン小売店の売上高は1.2%増加し、外食・飲食も0.2%増加した。このように消費のシフトが進んでいる。

BMO資本市場エコノミストの見方と将来展望

BMOキャピタル・マーケッツの米国チーフエコノミストであるスコット・アンダーソン氏は、物価の急上昇で苦しむ消費者が増えているのは明らかだと指摘する。しかし、消費者はまだ諦めているわけではないとも強調した。むしろ消費者は、毎月の予算を戦略的に配分し、さまざまな支出項目で資金をやりくりしているようだ。この適応能力が消費を維持している要因となっている。

スコット・アンダーソン氏は、一定の圧力があるものの、第4四半期の実質個人消費は、FRBがインフレ対応という責務に注力し続けられるのに十分な堅調さを示すと予想すると語った。この見方は、経済が急減速することなく、FRBの政策調整を受け入れられる柔軟性を持っていることを示している。今後の消費者の支出行動が、インフレ抑制政策の有効性を判断する鍵となる。家計の予算調整が限界に来るか、それとも持続可能な形で定着するかが見極められる。