国税庁のデータによると年間所得1億円超の富裕層は約3万8000人。米女子ゴルフツアーでは今季、フル参戦した15人の日本勢全員が賞金1億円を突破し、総額約30億円を稼ぎ出した。海外遠征による高額な経費と円安の課題はあるものの、日本勢の実力は着実に高まっている。

国税庁の確定申告データ（2024年分）によると年間所得1億円を超える日本の高額所得者は、約3万8000人。 人口の約0.03％の富裕層である。 拙稿のような小市民には「夢のまた夢」だが、選ばれしアスリートが才能を開花させれば、すぐにでも手が届く世界でもある。

前週の米女子ゴルフツアー最終戦、CMEツアー選手権（米フロリダ州）を2位で終えた岩井明愛の獲得賞金は100万ドル（約1億5900万円＝以後1ドル159円換算）だった。 今季、米女子ツアーの日本勢で獲得賞金トップは山下美夢有の329万9792ドル（全体4位、約5億2400万円）。2位は岩井明の301万1770ドル（同6位、約4億7800万円）だった。 フル参戦した15選手のうち11人が1億円を突破。15人の総額は1642万9189ドル（約26億1200万円）になる。

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スポット参戦した桑木志帆のAIG全英女子オープン優勝賞金150万ドル（約2億3800万円）などを加えると、日本円で約30億円近くを日本勢が稼ぎ出した計算になる。 来季の米ツアーは賞金総額が1億4700万ドル（約233億7300万円）で、史上最高額だった今季を上回る。 今季48億円規模だった日本ツアーの賞金総額の約4.8倍になる。 隆盛を極める米女子ツアーの環境は厳しい。

時差が最大5時間ある米国内13州に加え、欧州、アジアなど10を超える国・地域を巡る。 移動、宿泊、帯同キャディーなどの経費は小さな日本なら年間1500万円前後で済むといわれる。 米ツアーでは20万ドル以上（約3180万円）はかかるとされる。 しかも円安である。

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今季、116万3676ドル（約1億8500万円）を稼いだ勝みなみは以前こう話していた。

「食事していて円換算するとびっくりして食べられなくなっちゃう。 だからもう頭の中をドルにした。 結果さえ出せば（お金は）ついてくる、大丈夫ってネ」 来季は馬場咲希、桜井心那が撤退する。 桑木、最終予選会突破の阿部未悠が新たにツアー切符を得て今季同様15人が参戦する。

最高峰の舞台で、日本勢はいまや実力で脚光を浴びる。 賞金1億円を突破する〝富裕層〟はさらに増えそうな気がする。 （客員特別記者）