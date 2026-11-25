米商務省が発表した2026年第3・4四半期のGDP改定値は年率換算で前期比4.3%増となり、速報値から上方修正された。AI関連の個人消費と設備投資の伸長が主な要因であり、高所得世帯の消費主導や企業の設備投資増が続いている。

- 米商務省が２５日発表した２０２６年第３・四半期（２６年７─９月期）の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は年率換算で前期比４．３％増だった。 速報値の３．４％増から上方修正され、３年ぶりの高い伸びとなった。

今回の上方修正は、主に人工知能（ＡＩ）に関連する個人消費と設備投資の伸び率が引き上げられたことを反映した。 経済全体の３分の２超を占める個人消費の伸びは４．２％増と、速報値の３．８％増から上方修正された。 消費は主に高所得世帯が主導している。 これらの世帯の資産は、人工知能（ＡＩ）主導の売り浴びせが始まる前の株式市場によって押し上げられていた。

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歴史的な低水準の一時解雇（レイオフ）と緩やかな雇用増加も、他の世帯が消費を維持する一助となっているが、賃金の伸びは時にインフレに追いついていない。 世帯は貯蓄を減らし、蓄えを取り崩してもいる。 設備投資は２１．８％増と、前月推計された２０．９％増から上方修正された。 設備投資は３四半期連続で２桁の伸びを記録しているものの、エコノミストらは、投資家がＡＩの企業価値を精査するにつれて、この傾向が鈍化する可能性があると警告している。

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第３・四半期の国内生産から生じた企業利益は２０６０億ドル増加。 前期は３８４０億ドル増だった。