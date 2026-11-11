米国防総省、孔子学院を国家安全保障上の脅威に認定 日本の大学の対応も焦点

米国防総省が国内大学にある中国の文化教育機関「孔子学院」を国家安全保障上の脅威に認定した。ヘグセス長官は知的財産の窃取や学生の思考への浸透を指摘し、日本の大学と文部科学省の対応も問われている。

米国防総省 が、国内の大学に設置されている中国の文化教育機関「 孔子学院 」を国家安全保障上の脅威に認定したことが明らかになった。国防総省の判断を受け、 孔子学院 の運営実態と、日本の大学における管理のあり方に関心が集まっている。

ヘグセス米国防長官はSNSに投稿した動画で、孔子学院について「知的財産を盗み出し、米国の学生の思考に入り込む」と述べ、警鐘を鳴らした。ヘグセス長官は、孔子学院が米国の大学で名前を変えて存続し、30の大学に計80の宣伝活動拠点を設けていたとも指摘した。

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国防総省が約2カ月かけて拠点を解体した経緯

国防総省は、孔子学院の拠点を計画的に解体してきたという。その作業には約2カ月の期間をかけた。

ただし、拠点は再び形を変えて米国のキャンパスに浸透する恐れがあると指摘されている。名称を変えて存続してきた過去があるだけに、拠点の解体が実効性を伴うかどうかが問われる構図だ。

中国共産党政権は2004年以降、世界各国の大学に働きかけてきた。中国語や中国文化の普及を名目に、各国の大学へ孔子学院を設けてきた経緯がある。米国には17年時点で118拠点もあったという。

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孔子学院は、中国語教育と文化紹介を掲げて各地の大学に広がってきた。その規模の大きさが、今回の認定につながった背景の一つとみられる。

中国政府の反発と研究者が示した懸念

中国外務省報道官は、孔子学院への脅威認定に対し「中傷したり、汚名を着せたりする行為に反対する」と反発した。

一方、論説は孔子学院が中国共産党政権のプロパガンダ（政治宣伝）機関の性格を持っているのではないかと疑問を呈している。全米学者協会に所属する研究者によると、孔子学院の授業では、中国の政治絡みの歴史や人権に関する話題を避けることがあったという。

研究者の指摘によると、授業で台湾を「議論の余地のない中国領土」と教えた例もあったという。教育の場で特定の見解が示される点に、懸念の声が向けられている。

論説は、一方的な見解の押し付けがあったり、学生の自由な論議が妨げられたりするなら、教育機関の体をなさないと強調している。学問の場でこそ多様な意見が保障されるべきだという主張だ。

日本の大学に広がる孔子学院と文部科学省の対応

日本では2005年に立命館大学で、初めて孔子学院が設置された。昨年6月時点で12校に確認されている。

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その後、武蔵野大が閉鎖を発表し、現在は早稲田大学など10校前後に置かれている。日本国内でも、設置と閉鎖が並行して進んできた状況がうかがえる。

文部科学省は、孔子学院について運営情報をホームページ上で公開するよう各大学に促すにとどまっている。資金の流れも含め、運営実態の報告すら求めていないという。

論説は、この現状を「不透明のままでいいはずがない」と批判している。大学の自主性に任せるだけでは、外部から運営の実態を検証できないという問題意識がにじむ。

運営実態の報告義務化と助成金停止が論点に

論説は、高市早苗政権が同盟国である米国の判断を深刻に受け止めるべきだと主張している。米国が孔子学院を間接侵略の拠点と認定した点を重く見るべきだという立場だ。

論説が挙げる最低限の対応は、運営実態の報告義務化と調査である。プロパガンダの横行が確認された場合には、閉鎖を求めるべきだとしている。

論説は、閉鎖に至るまでの間、当該大学への助成金の支給停止も選択肢になると述べている。資金の流れを把握したうえで、公的な支援との関係を明確にする狙いがあるとみられる。

さらに論説は、こうした措置は学問の自由を損なわず、むしろ守ることになると論じている。米国にとどまらず日本も警戒が必要だという問題意識は、文部科学省の今後の対応と、各大学の情報開示の行方に直結する。