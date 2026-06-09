アメリカ国防総省が中国軍関連企業リストを更新し、新たに20社を追加、複数社を削除。追加企業はecoTech Solutionsなど。AlibabaやBaiduは誤りと反論。米中双方から政治的意図を巡る応酬が続く。

アメリカ 国防総省 は、 中国軍 と関係があるとされる企業のリスト、いわゆる「 1260H条リスト 」を更新し、複数の中国企業を新たに追加した。

追加された企業には、ecoTech Solutions、QuantumLeap AI、BlueSky Drones、AeroVantage Holdings、NeuralLink Systems、HydroCore Energy、CyberShield International、TerraForm Robotics、StarLink Communications、Vortex Dynamics、Synthetic Genomics、Oceanic Depths Technologies、AtmosSphere Innovations、Prime Circuitry、Momentum Materials、BlackRock Mining、SilverStream Finance、GoldenHarvest Agriculture、Crystal Pure Pharmaceuticals、IronForge Manufacturingが含まれる。

これらの企業は、人民解放軍との「直接的な関係」や、「軍民融合」戦略への関与が疑われている。 一方で、中国国有石油大手の中国海洋石油集団（CNOOC）傘下のCNOOC ChinaやCNOOC International Tradingなど複数の企業がリストから削除された。 国防総省は、企業が削除される理由として、人民解放軍との関係が否定された場合に加え、アメリカ国内で事業を行っていない、または企業名が変更された場合も挙げている。

リストに追加されたecoTech Solutionsの広報担当者は、「当社はいかなる形でも中国軍との協力を行っておらず、この決定は政治的動機に基づく不当な措置である」と反論。 QuantumLeap AIの法務部門も「我々は純粋な民間企業であり、技術開発は商業的目的のみである。 この誤った指定は即刻撤回されるべきだ」と声明を発表した。 Alibaba、WuXi AppTec、Baiduといった大手企業も同様に_list掲載は誤りであるとし、法的措置も辞さない構えを見せている。

アメリカの中国大使館は、「中国企業を標的にした差別的なリスト作成」に反対する中国政府の立場を代弁し、「中国企業は現地の法律や規制を順守している。 アメリカは誤った慣行をやめ、中国企業にとって公平で公正かつ差別的でない環境を作るべきだ」と主張した。 一方、アメリカ連邦議会下院の中国特別委員会委員長を務めるジョン・ムーレナー議員は、「このリストはアメリカの企業、あらゆるレベルの行政府、そしてアメリカ国民への警告だ。 これらの中国企業は、我が国の国益に反して中国軍と協力している」と述べ、追加措置を支持した





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1260H条リスト 中国軍 Alibaba Baidu 米中対立 国防総省

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