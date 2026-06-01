米国製造業購買担当者景気指数（PMI）が５月に５４．０と発表された

米国の製造業購買担当者景気指数（PMI）が５月に５４．０と発表された。４月の５２．７から上昇し、２０２２年５月以来４年ぶりの高水準に達した。イランとの戦争を背景とした価格上昇や供給不足を見越し、企業が発注を前倒ししたことが押し上げ要因となった可能性がある。

米国の 製造業 購買担当者景気指数（ PMI ）が５月に５４．０と発表された。４月の５２．７から上昇し、２０２２年５月以来４年ぶりの高水準に達した。 イラン との戦争を背景とした価格上昇や供給不足を見越し、企業が発注を 前倒し したことが押し上げ要因となった可能性がある。３カ月続く米国・イスラエルと イラン の戦争でホルムズ海峡が事実上閉鎖され、サプライチェーンが寸断されつつあり、 製造業 の回復を損なう恐れが出ている。

輸送機器から金属加工品まで幅広い業種の企業が、価格の「急騰」や「顧客が極めて短期間以外の支出の確約を避けている」状況に不満を表明した。５月に成長を報告した業種は、繊維、紙製品、電気機器・家電・部品、一次金属、その他製造業、機械、輸送機器など１６業種に上った。 縮小を報告したのは木材製品のみだった。 パンテオン・マクロエコノミクスのシニア米国エコノミスト、オリバー・アレン氏は「製造業の今回の上昇局面の持続性には疑問が残る」と指摘。

「多くの企業がサプライチェーンの混乱に備え、在庫積み増しのために発注や活動を前⁠倒している。 その押し上げ効果は短命に終わる公算が大きく、中期的な需要見通しは依然として不安定だ」と述べた。 ＩＳＭ製造業調査委員会のスーザン・スペンス委員長によると、回答者の約５７％が価格変動を企業の問題点として挙げた。 同委員長は「⁠コメントの２５％が前向き、６９％が否定的だった」と指摘した。

一部の輸送機器メーカーは「イラン紛争がサプライチェーンのコストに直⁠接的かつマイナスの影響を及ぼし始めている」と述べた。 機械メーカーは「中東紛争が出荷遅延や不確実性を引き起こしている」と指摘する一方、同業界の一部は前四半期に予想外の「需要増加」も報告した。 食品・飲料・たばこ製品メーカーは「ディーゼル燃料のコストが収益性に多大な影響を及ぼしている」とし、関税還付を巡る混乱にも言及した。 電気機器・家電・部品メーカーの一部は「ガソリン価格の上昇と関税が長期の納期制約や価格引き上げを招き、顧客が受け入れられない水準になっている」と指摘した。

「業界内でパニックが始まっているとの声もあった。 その他製造業のメーカーは「‌現在の雰囲気は、価格安定と長期的な供給継続の両面で極めて高い不確実性と先行きへの懸念に包まれている」と述べた。 サプライヤー納入指数は前月から横ばいの６０．６で、高水準を維持した。 同指数は５０を上回ると納入の遅延を示す。

アルミニウム、電気部品、電子部品、樹脂、半導体、鉄鋼製品など幅広い品目が５月も供給不足に陥った。 投入価格指数は８２．１と、２０２２年４月以来の高水準だった４月の８４．６から低下したが、依然として高水準にある。 紛争が価格を押し上げており、⁠インフレ圧力はエネルギー関連以外にも⁠広がっている。 原材料価格の上昇を報告した業種は、紙製品、機械、その他製造業、一次金属、輸送機器など１６業種に上る。

原材料価格の低下を報告した業種はなかった。 ハイ・フリークエンシー・エコノミクスのチーフエコノミスト、カール・ワインバーグ氏は「米国のデジタル価格は先週、１ガロン平均５．４０ドルに上がった。 トラック業者が既にこの値上げ分を製造業者に転嫁しているのと同様に、製造業者もこの輸送コスト増加を可能な限り迅速に転嫁するだろう。 ＦＲＢはこの点に注目するはずだ」と述べた





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