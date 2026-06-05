米国株式市場大幅安 ダウ工業株３０種が６９５ドル下落

米国株式市場は大幅安となり、主要３指数が前日に終値ベースで過去最高値を更新したダウ工業株３０種は６９５ドル下落して終了した。５月の雇用統計が強い内容だったことで米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）がタカ派的な政策に転換するとの観測が強まる中、このところ過熱していたハイテク株が大きく売り込まれた。

米国株式市場 は大幅安となり、主要３指数が前日に終値ベースで過去最高値を更新した ダウ工業株３０種 は６９５ドル下落して終了した。５月の 雇用統計 が強い内容だったことで 米連邦準備制度理事会 （ＦＲＢ）がタカ派的な政策に転換するとの観測が強まる中、このところ過熱していた ハイテク株 が大きく売り込まれた。

この日の売りはここ数週間で急騰していたハイテク銘柄に集中。 ナスダック総合指数とＳ＆Ｐ総合５００種指数もこのところ連日で過去最高値を更新していたが、流れが一服した。 特にハイテク比率の高いナスダック指数は半導体株指数の急落で押し下げられ、前日終値比４．１８％安で終了。１日の下落率としては昨年４月以降で最大だった。 Ｓ＆Ｐ総合５００種指数は２．６４％、ダウ工業株３０種は１．３５％、それぞれ下落して終了した。

米労働省が発表した５月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が１７万２０００人増。 ロイターがまとめたエコノミスト予想は８万５０００人増、予想レンジは５万人増─１２万５０００人増だった。 雇用が３カ月連続で力強く伸びる中、失業率は４．３％と３カ月連続で横ばいとなり、労働市場が勢いを取り戻しつつあることが確認された。 個別銘柄では、半導体大手エヌビディアが６．２％安。

インテル、マイクロン・テクノロジー、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）、ブロードコムなどの他の半導体大手も軒並み値を下げ、７．９─１３．３％安。 カナダのスポーツ衣料品大手ルルレモン・アスレティカは８．６％下落して終了。 通期利益見通しを引き下げたほか、第２・四半期の利益が市場予想を大きく下回るとの予想を示したことが売り材料になった。 米取引所の合算出来高は２２８億９０００万株。 直近２０営業日の平均は２０２億９０００万株





Newsweek_JAPAN / 🏆 131. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

米国株式市場 ダウ工業株３０種 ハイテク株 雇用統計 米連邦準備制度理事会

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEGUMI、19歳からのグラビア時代「傷つくこともあったけれど、青春だったなと感じた」｜秋田魁新報電子版タレントで俳優のMEGUMI（44）が、3日放送のニッポン放送『ラジオビバリー昼ズ』（前11：30分～）にゲスト出演し、美容へのこだわりやグラビアアイドル時代の思い出、自身がプロデュースを手掛けた作…

Read more »

【実際の授業を体験】重しをつけてアイメイク？できる高齢者疑似体験付き来校キャンペーンを介護美容研究所が全国6校で期間限定開催(6月8日～30日)株式会社ミライプロジェクトのプレスリリース（2026年6月4日 11時06分）【実際の授業を体験】重しをつけてアイメイク？できる高齢者疑似体験付き来校キャンペーンを介護美容研究所が全国6校で期間限定開催(6月8日～30日)

Read more »

“元アイドル”レースクイーン池永百合 黒＆赤セパレート・コス姿など披露に「めちゃカワ格好いい」｜Infoseekニュース人気レースクイーンの池永百合（30）が4日、自身のインスタグラムを更新。黒＆赤セパレートなど歴代コスチューム姿を披

Read more »

Polimill株式会社 代表取締役COO 谷口野乃花が「Forbes 30 Under 30 Asia 2026」AIカテゴリに選出——慶應大学在学中に全国700以上の自治体に生成AIを届けた23歳Polimill株式会社のプレスリリース（2026年6月4日 12時30分）Polimill株式会社 代表取締役COO 谷口野乃花が「Forbes 30 Under 30 Asia 2026」AIカテゴリに選出——慶應大学在学中に全国700以上の自治体に生成AIを届けた23歳

Read more »

石川祐希主将がまさかのハプニングに平謝り timelesz・原嘉孝さん「直撃したけど嬉しいです！」【ネーションズリーグ】バレーボール男子日本代表の石川祐希主将（30）、西田有志（26）、髙橋藍（24）、ネーションズリーグ...

Read more »

WBC王者・岩田翔吉 次戦はバデージョとの指名戦濃厚 「バージョンアップした試合を」技巧派の対策万全 - スポニチ Sponichi Annex 格闘技プロボクシングWBC世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（30＝帝拳）が4日、都内でWOWOWの『エキサイトマッチSP「オラスクアガvs飯村樹輝弥」「CPフレッ…

Read more »