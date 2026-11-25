米国株式市場では、トランプ米大統領による新たな関税提案懸念からハイテク株が売られ、ナスダック指数は弱気相場水準一時突入。しかし、感謝祭前の押し目買いや、上方修正されたGDPデータが下値支持となり、市場は反発して取引を終えた。

米国株 式市場は25日、ハイテク株の売りが支配的となり、ナスダック総合指数と S&P総合500 種指数が下落した。ただ、感謝祭の休暇を前に投資家による押し目買いが介入し、一時の安値から下げ幅を大きく縮小して取引を終えた。

一方、ダウ工業株30種は続伸し、終値は50182.95となり、前日比164.25ポイント（0.33パーセント）高となった。この日の上値は50395.24、下値は48937.74を付けた。S&P総合500種指数は7182.78と、18.31ポイント（0.25パーセント）安となった。

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逆風と押し目買いのせめぎ合い

ウェルスパイア・アドバイザーズのシニアバイスプレジデント兼アドバイザー、オリバー・パーシェ氏は、市場の動きについて解説を行った。彼は「逆風となり得る要因は多数あるが、同時に『押し目買い』という条件付けもある程度あり、それが今の動きの一因になっている」と指摘した。

パーシェ氏はさらに、市場メカニクスについて「全面安になると優良な銘柄まで一緒に売られがちだ。投資家はそうした価格のゆがみを捉えて買いを入れている」と語った。この分析は、ファンダメンタルズの悪材料にもかかわらず、市場が下値で支持を見つけ出している状況を示している。

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ナスダック100指数は、序盤に終値ベースの過去最高値からの下落率が20パーセントとなり、弱気相場入りの目安とされる水準に達する場面があった。この大幅な調整は、投資家に心理的な压力を与えたと見られるが、その後の buying opportunity は市場の回復力を示している。

トランプ新政権の関税提案が懸念

市場が懸念を示した最大の要因の一つは、トランプ米大統領による政策提言である。大統領は25日、日本、中国、欧州連合（EU）を含む14の貿易相手国・地域に対し、新たな関税措置を提案したと発表した。

トランプ氏はこの措置を、「構造的な過剰生産能力」への対抗措置だとしており、この提言が世界的な貿易摩擦が再燃する恐れがあると懸念されている。14の主要な貿易相手国を含む幅広い対象国への関税提案は、グローバルなサプライチェーンや輸出依存度の高い企業にとって、収益リスクを高める要因となり得る。

GDP大幅上方修正とPCE加速

一方で、米経済の強さを示す重要な経済指標が発表され、市場の下支えとなった。第3四半期の国内総生産（GDP）改定値は4.3パーセント増と、速報値の3.4パーセント増から大幅に上方修正された。この成長率は3年ぶりの高い伸びであり、米経済の活力を裏付ける結果となった。

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インフレ動向を示す指標でも、10月の個人消費支出（PCE）価格指数は前年比3.8パーセント上昇し、9月の3.6パーセント上昇から伸びが加速した。このデータは、消費者物価が目標に対してやや高位で推移していることを示唆しているが、同時に進む経済成長は市場にとって重要な情報源となっている。