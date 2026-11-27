感謝祭連休明けの米国株式市場では、投資家の市場復帰に伴い、前期に売り込まれていた人工知能（AI）関連銘柄を中心に買いが集まり、主要3指数が軒並み上昇して取引を終えた。半導体銘柄も反発し、週間ベースでも好調を維持した。

- 米国株式市場 では主要株価３指数が軒並み上昇して取引を終えた。 感謝祭に伴う連休明けで 投資家 が市場に戻り、売り込まれていた 人工知能 （ＡＩ）関連銘柄に買いが集まった。 主要３指数は週間ベースでも上昇した。

今週の米国株式市場は激しい値動きを見せた。 半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）の電撃復帰や、アンソロピックの株価が一時、新規株式公開（ＩＰＯ）価格を下回ったことが、ＡＩ関連銘柄全体のボラティリティーを一段と高めた。 ハリス・ファイナンシャル・グループのマネージング・パートナー、 ジェイミー・コックス氏は「市場は売られ過ぎていたため、反発は避けられなかった」と述べた。 今月売り込まれていた半導体銘柄は巻き返しを見せ、マイクロン・テクノロジーとマーベル・テクノロジーは７．６％、７．３％それぞれ上昇。

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フィラデルフィア半導体指数も４．７％上げた。 エヌビディアはこの日の大半を軟調に推移した後、０．８％高で取引を終えた。 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのシニアポートフォリオマネジャー、アンドルー・スリモン氏は「２３日に始まったハイテク株の反発は、２５日に日中の反転を伴って続き、きょうもその勢いが続いている。 大量の短期資金がハイテク株から引き揚げられたため、再び追随買いを迫られる形となり、この動きは来週も続く可能性がある」と述べた。