米国旅行需要のK字型二極化：航空運賃高騰で中間層が旅行を断念

米国で航空運賃やホテル料金の上昇により旅行者の二極化が進行。富裕層は高価格でも旅行を続ける一方、中間所得層や低所得層は旅行を中止または延期している。デロイト調査では夏の旅行計画が過去最低に。航空会社は高級座席を増やす対応を見せるが、二極化は今後も続く見通し。

米国では、航空運賃やホテル料金の上昇によって旅行者の二極化が顕著になっている。 予算重視の市民が夏の旅行を延期または中止している一方、富裕層は高価格でも休暇の計画を変更していない。

食料品や外食、衣料品などで消費者の間で既に見られる二極化が、新型コロナ禍後も回復傾向にあった旅行需要でも進み、いわゆるK字型経済の広がりを浮き彫りにしている。 コンサルティング大手のデロイトが最近行った調査では、今年の夏に旅行を計画していると答えた米国人は全体で45パーセントにとどまり、過去6年間の最低を記録。 年収10万ドルから19万9000ドルの中間所得層の落ち込みが最も激しく、前年の45%から37%に減少した。

アメリカン航空のロバート・アイソム最高経営責任者は27日に開かれたバーンスタインの会合で、需要がK字型のパターンをたどっていることに疑いの余地はないと発言。 高所得層の旅行者が中低所得層の顧客を上回っていると述べた。 それでも同氏は、旅行需要は全所得層で伸びており、レジャー需要は驚異的に強いと付け加えた。 旅行を続けようとしている中低所得層の消費者の多くは、運賃が下がることを期待して予約をこれまで以上に遅らせている。

海外旅行を断念し、近距離で安価な目的地を選ぶ人もいる。 また予算重視の消費者は、ドライブ旅行や、宿泊、食事、アクティビティー、時には航空券までが一括価格に含まれるクルーズパッケージを選択している。 米政府のデータに基づくと、4月の航空運賃は前年同月比で20%余り上昇しており、航空各社は燃料費の高騰を運賃や手数料に転嫁する動きを強めている。 これによって際立った痛手を受けているのが、エコノミークラスを利用する旅行者だ。

インターノバ・トラベル・グループのピーター・ブリタス執行副社長は「価格が下がるかどうか、もう少し様子を見てみようと言っている人々が多い」と語った。 より上級な座席の運賃上昇率は約7%で、エコノミー運賃の急激な上昇に比べてはるかに緩やかだ。 インテレトラベルのジェームズ・フェラーラCEOは、そのため富裕層にとってビジネスやファーストクラスの値上げは比較的耐えられるものになっていると指摘する。

最近大学を卒業したフェンシング選手のカマール・アンドレアスさん（24）はロイターに、1000ドル程度で済むと予想していた航空券が2000ドル前後で推移していたため、この夏に南部ジョージア州アトランタからスペインへ行く計画を中止したと明かした。 アンドレアスさんは、フランスでのトレーニングなど、今年どうしても外せない旅行もあるが、そうした旅行でさえ価格が下がることを期待して待っている。

「予約する前に価格が変動するかどうか確認したい。 一部の価格は理不尽だ」と語った。 とはいえ、夏の行楽期間のピーク時には依然として数百万人の米国人が旅行すると予想されており、コスト上昇を受け入れる乗客も多い。 デロイトのデータによると、旅行に参加する世帯数は減っているものの、旅行者は今年の夏の一番長い旅行により多くの支出を計画している。

南部テキサス州フォートワースを拠点とする旅行代理店を営むエリカ・ブロック氏は、企画したバリ島とタイへのグループ旅行に参加予定だった旅行者の約半分が予約を取り消したと話す。

「タイやバリへの旅行を計画するのは（本来）決して安上がりな旅ではない」という。 さらに、この二極化は航空業界だけでなく、ホテル業界や観光地にも波及している。 高級リゾートホテルは満室に近い状態が続く一方、格安ホテルやモーテルは予約の減少に苦しんでいる。 全米ホテル協会の調査によると、高級ホテルの平均客室稼働率は前年比で上昇しているが、低価格帯のホテルでは低下している。

また、観光地に目を向けると、高級リゾート地であるハワイやフロリダの富裕層向け施設は繁忙を極める一方、国内の低予算旅行先として人気の国立公園キャンプ場では、予約の伸びが鈍化している。 この傾向は、消費者が節約のために近場で安価なアクティビティにシフトしていることを示している。 航空会社はこの傾向に対応するため、プレミアムエコノミーやビジネスクラスの座席数を増やす一方、エコノミークラスの座席数を減らしている。 ユナイテッド航空は今夏、国内線のプレミアムシートを25%増やし、国際線でもビジネスクラスの拡充を進めている。

デルタ航空も同様に、高所得旅行者の需要を取り込むため、空港ラウンジの拡張や機内サービスの向上に投資している。 しかし、こうした戦略は中低所得層の旅行者をさらに遠ざける可能性がある。 エコノミークラスの座席数減少により、最も安い運賃の供給が減り、価格が高止まりしているからだ。 これに対し、格安航空会社のサウスウエスト航空やスピリット航空は、伝統的にエコノミー運賃に注力してきたが、燃料費上昇の影響で運賃を引き上げざるを得ず、顧客離れが懸念されている。

専門家は、この二極化が今後数年間続く可能性があると指摘する。 米国経済が堅調に推移する中で、富裕層の消費意欲は衰えず、旅行業界は高所得層向けのサービスにさらに重点を置くだろう。 一方、中低所得層は価格に敏感になり、旅行の頻度や質を下げるか、代替手段を模索することになる。 この傾向は、航空運賃だけでなく、ホテル料金、観光施設の入場料、飲食費など旅行全体のコスト上昇によって加速されている。

インフレと賃金上昇のギャップが解消されない限り、消費者の二極化は旅行業界にとどまらず、広範な経済現象として続く可能性が高い。 米連邦準備制度理事会の利上げが景気を冷やす効果を発揮すれば、高所得層の消費にも影響が出る可能性はあるが、現時点ではその兆しは見られない。 旅行業界は、高所得層と低所得層の両方をターゲットにした戦略を模索する必要に迫られている。 今夏の旅行シーズンは、米国経済のK字型回復を象徴する出来事として記憶されるだろう。

空港のラウンジはビジネス客や富裕層で賑わう一方、格安航空会社のターミナルでは旅行者の表情が曇るという光景が各地で見られる。 この二極化は、経済全体の不平等を反映しており、旅行業界はその最前線に立っていると言える。 今後の動向を注視する必要がある





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