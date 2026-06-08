米国務長官が欧州の移民政策を批判

米国務長官のヘグセス氏は、第2次世界大戦のノルマンディー上陸作戦を記念する演説で、ヨーロッパの移民政策を批判した。ヘグセス氏は、現在のヨーロッパの海岸が異なる危険なイデオロギーに襲撃されていると主張し、欧州各国の政府に侵略を何とかするよう求めた。

ラミー氏は、この文書について問われると、「私たちはみな法の下では平等だ」と述べたうえで、「逮捕、起訴、有罪判決の段階において、刑務所や刑事司法制度において、少数民族が不釣り合いに（多く）みられるのがいまだ実情だ」とした。

米国務長官も欧州の移民政策を批判 ヴァンス米副大統領がイギリスの移民政策を批判するなか、アメリカのヘグセス国防長官も6日、第2次世界大戦のノルマンディー上陸作戦を記念する演説で、ヨーロッパの移民政策を批判した。1944年に連合軍がナチス占領下のヨーロッパを解放するためフランスの海岸に上陸してから82年後のノルマンディーで、「危険なイデオロギー」が大陸の海岸を襲っていると述べ、それを「侵略」と比較した。 ヘグセス氏は仏北部ノルマンディー地方コルビルシュルメールにある米軍戦没者墓地で演説し、「残念ながら現在、こことは別のヨーロッパの海岸が、異なる危険なイデオロギーに襲撃されている」と主張。

「スペイン、イタリア、ギリシャ、ブルガリアの海岸だ。 ボートや人がやってきている。 欧州各国の政府はいつになったら、この侵略を何とかするのか」と述べた。 ノルマンディー上陸作戦は史上最大規模の海上軍事作戦で、イギリス、アメリカ、カナダを中心に兵数万人がフランス北部ノルマンディーの5つの別々の海岸に同時に上陸した。2025年4月～2026年3月の間に、海路でイギリス、ギリシャ、イタリア、スペイン、キプロスに到着した人数は計で16万9341人。 イギリスへの到着が、その約23％を占めた





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