米国代表GKフリーゼ、定位置争いへの自信とW杯への思いを語る

米国代表のゴールキーパー、フリーゼ選手がワールドカップを目前に控え、先発の座を巡る競争について心境を吐露した。練習での積み重ねから来る自信を強調し、レジェンド GK たちに並ぶ機会を待ち望む。また同代表の若きスター、ペピの得点能力を高く評価し、攻撃陣の流動性に言及。ディフェンダーとしてトレーニングでの対抗を楽しむ姿勢を見せた。さらにバログン選手は自国開催のW杯出場への感慨とプレッシャーを語り、瞬間を楽しむ意欲を示した。

選手として常にピッチに立ち、どんな形でもチームに貢献したい。 その思いは今も変わらない。 チャンスがあれば、いつでも準備はできていると語った。 自信の多くは積み重ねた練習から来る。

きっちり準備してきたので、今は自信を持っていい時だと分かっている。 ゴールキーパーの定位置争いは依然として続いている。 セネガル戦ではマット・ターナーが先発したがハーフタイムにクリス・ブレイディと交代。 続くドイツ戦ではフリーゼがフル出場した。

ワールドカップ開幕を目前に控えた現在も、先発ゴールキーパーは依然として不明だ。 過去数年間は明確な正ゴールキーパーがいたが、今回はそれがなく批判も出ている。 ティム・ハワードやブラッド・フリーデル、ケイシー・ケラー、トニー・メオラといったレジェンドに憧れて育ったフリーゼは、ワールドカップで彼らに並ぶ存在になる機会を待ち望んでいる。 チームメイトやコーチングスタッフ以外の声にはあまり耳を傾けていないと彼は語った。

毎日自分の役割に集中している。 それでも、米国には常に優れたゴールキーパーがいた。 私もずっと彼らのファンで、今もそれは変わらない。 このチームの一員となり、その系譜に名を連ね、伝統を受け継げることを願っている。

それは光栄だ。 フリーゼは隣にPSVのスター、リカルド・ペピが座る中でペピについて質問を受けた。 ペピはセネガル戦で2得点をアシストし、先発を狙っている。3人とも得点力では群を抜いていますとフリーゼはストライカーたちについて語った。 毎日練習でそれを目にしています。

どの選手にも強みがありますが、ペピはシャーロットでの試合で大きな役割を果たし、多くの場面で素晴らしいアシストを決めました。 ストライカー、ウインガー、10番（攻撃的MF）など、攻撃陣全体が直近2試合でチャンスを作り、流動的な動きを見せていた。 彼の鋭さが際立っているとリーム。 左右への動き、ボールキープ、背後への走り、ポジション取り、チャンス creation すべてがチームが長年待ち望んだものだ。

トレーニングで対決すると非常に厄介だ。 動きが速く、フィジカルも強く、滑るように相手を抜き去る。 もちろん、他の選手たちはタイプも特徴も異なる。 ペピがプリシッチをゲームに絡め、アシストを演出する場面も見てきた。

彼らはそれぞれ異なる課題をもたらし、ディフェンダーとしてはトレーニングでそうした場面に挑みたいのだ。 バログンにとって、金曜日の試合は3年半にわたる道のりの集大成だ。 その旅はオーランドでのスカウト訪問から始まったが、そもそもその訪問は金曜日の試合を見据えてのものだった。 長い月日を経て、バログンは米国代表のレギュラーとなり、おそらくワールドカップの先発メンバーにも名を連ねるだろう。

では、その瞬間を迎えるのはどんな気分なのか。 ピッチに立ってファンの声援を感じた時に初めて実感が湧くでしょうとバログンは語る。 試合が近づくにつれて現実になるはずです。 初めての本大会なので特別な期待はしていません。

でも今は目の前の瞬間だけに集中して、この経験を楽しみます。 自国開催は初めてなので、ある意味新しい経験だと彼は語った。 ワクワクするよ。 私は1994年のことを断片的に覚えているほど年をとっている。

チームメイトにもメディアにも、これはキャリアに一度きりのチャンスで、大きな期待とプレッシャーが伴うと伝えてきた。 それでも、この瞬間を楽しまなければならない。 私たち以上に期待やプレッシャーをかけている者はいないし、そうあるべきだ





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