米国代表、ドイツに1-3で敗戦 実力差露呈も収穫あり

親善試合で米国代表がドイツ代表に1-3で敗れた。ドイツの正確なパスワークに苦しむも、後半に一時同点に追いつく場面も見られた。ポチェッティーノ監督の下、チームは改善の兆しを見せるが、世界トップとの差は依然として大きい。

親善試合 で米国代表が ドイツ代表 に1-3で敗れた試合は、実力差を如実に示す内容となった。 米国は前半から積極的にプレスをかけるも、ドイツの正確なパスワークと個人技に苦しめられた。

開始早々、ドイツはフリーキックからカイ・ハヴェルツがヘディングで先制点を挙げる。 その後もフロリアン・ヴィルツとジャマル・ムシアラが中盤を支配し、米国は守備に追われる展開が続いた。6分にはレロイ・サネが美しい切り返しからゴールを決めたが、オフサイドの判定で取り消された。 しかし、ドイツの攻撃の手は緩まず、前半25分には米国のペナルティエリア内でのタッチがわずか3回にとどまるなど、圧倒的な支配力を見せつけた。 米国は後半に入ると、マリク・ティルマンやクリスチャン・プリシッチを中心に反撃に出る。

プリシッチのドリブル突破やセルジーノ・デストの右サイドからのクロスでチャンスを作るも、決定力を欠いた。 それでも、60分過ぎにアントニー・ロビンソンがペナルティエリア外から豪快なボレーシュートを決め、一時同点に追いつく。 ロビンソンはバックフリップで喜びを表現し、会場は盛り上がった。 しかし、ドイツはすぐにペースを取り戻す。

ムシアラが巧みなスペースへのパスでハヴェルツを走らせ、さらにサネが追加点を決めて再びリードを広げた。 試合終了間際には、米国がボールを奪いに行く場面で激しいチャージが発生し、ベンチから飛び出す選手もいたが、結果は覆らなかった。 米国代表のポチェッティーノ監督は、就任から約2年間チームの再構築を進めてきたが、この試合では優勝候補のドイツに対して明らかな力量差を見せつけられた。 監督は「選手たちは闘志を見せたが、相手のクオリティが高かった」とコメント。

一方で、後半の立ち上がりには一時的に流れを引き寄せる場面もあり、改善の兆しも見えた。 しかし、世界トップレベルの壁は厚く、今後のワールドカップ予選に向けて課題が残る結果となった。 この敗戦により、米国サッカー連盟が巨費を投じて招聘したポチェッティーノの手腕が改めて問われることになる。 今後のチームの成長と、具体的な戦術の浸透が求められる





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