米国 NRF 推計によると 2026 年末商戦の売上高は前年比 4.2% 増の 1 兆ドル強に達すると見込まれる。インフレ率の影響が大きいがオンライン支出は順調に推移している。

米国では 27 日、年末商戦の幕開けを告げる ブラックフライデー セールが本格化した。物価上昇や燃料費の高騰が続く中에서도、米国の消費支出は予想以上に底堅さを示しており、小売業界の景気動向に注目が集まっている。

全米小売業協会（NRF）の推計によれば、2026 年の年末商戦の売上高は前年比 4.2% 増となる 1 兆ドル強に達すると見込まれている。しかし、この成長の大部分は現在 3.7% のインフレ率が要因であり、実質的な需要の拡大とは異なる側面も指摘されている。

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オンライン支出と消費者の購買意欲

デジタル分野でも活発な動きが見られる。アドビのデータによると、26 日の感謝祭当日における消費者のオンライン支出は、前年比 10.4% 増の約 71 億ドルに達した。これは同社が予測していた 69 億ドルを上回る好結果であり、電子機器や玩具、アパレルなどの大幅な値引きが購買意欲を後押ししたとみられる。

デロイトが 10 月に実施した調査では、消費者 1200 人のうち約 87% が感謝祭から 11 月 30 日のサイバーマンデーまでの 5 日間に買い物をする予定と回答した。この割合は過去 10 年間で最高の水準であり、年末に向けた消費者の関心の高さが数値で裏付けられている。

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金融機関の予測と市場の状況

他の金融機関も似たような見通しを示している。マスターカード・エコノミクス・インスティテュートと EY パルテノンはいずれも、売上高が前年比 5% 増になると予想している。NRF の予測と比較するとやや高い数値だが、全体として堅調な成長が見込まれている状況だ。

これらの予測データは、最近の株式市場の乱高下や半導体大手エヌビディアを巡る混乱、さらに人工知能（AI）を巡る懸念の高まり以前にまとめられたものだと指摘されている。そのため、最新の市場動向がどの程度反映されているかは不明であり、今後の消費トレンドに影響を与える可能性がある。

実質成長と今後の経済見通し

売上高の増加率がインフレ率を大きく上回っていない点は重要だ。名目上の成長が物価上昇に支えられている場合、消費者の実際の購買力は低下している可能性があり、小売業者にとって価格競争の激化を意味する。このため、利益率の確保が課題となる。

サイバーマンデー以降、年末までの消費動向を注視する必要がある。AI や半導体市場の不確実性が高まる中、消費者の信頼感維持と経済的な安定感が、来年以降の消費支出にどのような影響を与えるかが焦点となる。