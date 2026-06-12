米国人選手がCL決勝で初出場し、代表はセネガル戦で得点とアシストを記録し、米サッカーはMLSとリンクし5大スポーツへの道を探る。

21年に米国人として初めて欧州 クラブチャンピオンズリーグ （CL）の決勝に出場し、チェルシーを優勝に導いた光景は、米サッカー史における転換点と評価されている。 プレーは試合中に複数の得点チャンスを作り、特に第70分に決勝ゴールを決めた瞬間は、観客席とスタジアム全体を沸かせた。

チェルシーが優勝した今、米国サッカー界はかつてない注目を集めており、サポーターはギャップの埋められた可能性に胸を膨らませている。 米国代表の今夏は、ACミランでの活躍を通じてさらなる実力を見せつけている。24年11月に代表に呼ばれ、前半に1得点1アシストを記録したセネガル戦は、前年の12月の最後の試合以降に得点から遠ざかっていた彼にとって一大復活劇であった。 大会直前までの不安は、試合の中で力強く打ち消され、チームメイトは彼のリーダーシップを感謝している。

米国では近年、アルゼンチン代表MFのメッシがMLSのマイアミ・サウンドに加入したことや、MLSが築き上げる「サッカーエコシステム」が爆発的に発展している。 これにより、米国国内のサッカーは史上最高の注目度を誇り、アメリカンフットボール、バスケットボール、アイスホッケー、野球に次ぐ事業規模を目指す動きが具現化している。 しかし、現段階で業界全体の規模は4大スポーツの合算に及ばないという現実もある。 今回の代表戦での活躍と大会の盛り上がりは、米国サッカーが「5大」スポーツに食い込む試金石になると期待されている。

年初の国際大会では、米国代表チームが1930年以来初のベスト4入りを果たした。 選手たちは戦術の進化とともに、国内外の競争力を大幅に向上させたと語る。 代表としての経験豊富なプレイヤー・プリシックは、米国代表の新たな顔として注目を浴びる存在である。 彼は「僕たちは自分たちのために、そして祖国のためにこれを成し遂げたい」と語り、全米を泣かせるようなパフォーマンスを繰り返してきた。

クリスチャン・プリシックは1998年9月18日生まれのペンシルベニア州ハーシー出身の27歳である。 祖父母の出身地としてクロアチア国籍も保持している。 米国内のクラブ経験を経て、ドイツ1部ドルトムントの下部組織に所属し、2016年1月にトップチームデビューを果たした。2019年にチェルシーへ移籍し、2023年からACミランに所属前に、米国代表に2016年3月デビュー。 国際Aマッチ86試合で33得点を記録し、身長1メートル78、体重73キロの選手がドリブルとパスで相手を翻弄する。

米国サッカーの名門に残る彼のプレーは、今後の国際舞台でも大きな役割を担うと期待されている





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