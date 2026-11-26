中国外務省は米国が14カ国・地域を対象に発表した新たな関税措置に対し、自国の正当な権利と利益を守るための措置を講じると表明した。商務省もWTOルールに違反するとの非難を呈し、対話による解決を求めた。一方で、農業分野の貿易協議やボーイング機の大規模購入など、米中間の経済貿易関係の安定に向けた動きも進行中であり、首脳会談に向けた緊張関係が続いている。

【北京＝三塚聖平】 中国外務省 の郭嘉昆報道官は26日の記者会見で、米国が発表した中国を含む14カ国・地域を対象とした新たな関税措置について、「中国側は引き続き必要な措置を講じて自国の正当な権利と利益を守り抜く」と述べ反発した。

中国の習近平国家主席は今月19日に広東省深圳（しんせん）でトランプ米大統領と会談し、「建設的戦略安定関係」の推進を続けることで一致したばかり。 郭氏は、米側に対し「両国首脳が合意した重要な共通認識を共同で実行に移すべきだ」と呼びかけた。 中国商務省の何亜東報道官も26日の記者会見で、米側の措置について「国際的な経済秩序を深刻に破壊し、世界貿易機関（WTO）のルールに著しく違反するものだ」と非難した。 米側に対し「誤ったやり方を是正し、対話と協議を通じて問題を解決する正しい軌道に戻る」ことを求めた。

Advertisement

米中間では、経済・貿易関係の安定に向けた動きも進んでいる。 中国商務省は25日、米中両政府が関税の引き下げなどを協議する「貿易委員会」の下に設置した農業作業部会の初会合を23、24両日に北京で開いたと発表した。 トランプ政権が求める農産物に関する市場アクセスの改善などについて意見交換を行った。 中国国有航空大手の中国南方航空は26日までに、傘下の厦門（アモイ）航空が米ボーイングから小型旅客機「737MAX8」を50機購入すると発表した。