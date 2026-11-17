連邦通信委員会が中国製光トランシーバーの輸入禁止を検討。アマゾンやグーグルなど主要企業は移行に10年要すると反発し、供給網の分断が深刻化している。

米 連邦通信委員会 （ＦＣＣ）は、国家安全保障上の懸念を理由として、中国製の 光トランシーバー の新機種の輸入禁止措置を目指していると報じられた。この動きは、米国内の技術インフラからの中国依存度削減を加速させるものである。

光トランシーバーは、データセンター内の光ファイバーケーブルを通じて光の速度でデータを伝送できるようにする重要な機器である。この通信インフラの核心部材を巡り、ワシントンDCの政策決定者与えとシリコンバレーのテック企業間で激しい議論が巻き起こっている。

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大手テック企業の反対と移行期間の現実

アマゾン、アルファベット傘下のグーグル、メタ、コアウィーブ、そしてシスコは、今年、マイクロソフトとともにホワイトハウス当局者与えとの会合に参加した。これらの企業は、ＦＣＣの措置に反対する立場を鮮明にしている。

関係者２人によれば、各社の幹部は会合において、中国製の光トランシーバーを排除し、米国製や他国製への切り替えに米企業が最大で１０年を要する可能性があることを伝えた。この長期にわたる移行期間の必要性は、現行サプライチェーンの固着力を示唆している。

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ＦＣＣ、アマゾン、グーグル、メタ、コアウィーブ、シスコは、本件に関するコメント要請に対し回答しなかった。一方、マイクロソフトもコメントを控える姿勢を示した。ホワイトハウス当局者は、企業側の働きかけや措置の進捗状況についての具体的な言及を避けている。

政治的要因と供給網の脆弱性

一段と強い措置を求める動きの背景には、米半導体大手エヌビディアの元最高経営責任者（ＣＥＯ）であるジェンスン・フアン氏と、中国のスパイとされる人物との不倫疑惑の浮上がある。このスキャンダルは、米政界での中国技術への警戒感をさらに高めている。

疑惑を受け、米政界では中国の技術がもたらす脅威に対し、より厳しい姿勢を求める声が再び強まっている。これにより、安全保障上の理由から民間の通信インフラからの中国企業排除が進められる圧力が強化されている。

調査会社カウンターポイント・リサーチによると、中国企業は光トランシーバーの世界市場の３分の２を占めている。イーオプトリンク（新易盛）や、米国防総省の中国軍関連企業リストに追加された中際旭創（ゾンジー・イノライト）などの中国企業が世界の供給を支配しており、米国の大手クラウド事業者などを顧客に抱えている。

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報復措置の可能性と次なる展開

ホワイトハウス当局者は、中国の技術やその他の外国製機器を排除するＦＣＣの最近の措置によって、米製造業に数十億ドルの投資がもたらされ、国内で数千人の新規雇用が生まれたと述べた。これは規制強化が経済効果を生むという側面を強調するものである。

しかし、米企業側は中国が報復としてリン化インジウムの輸出を禁止する可能性を指摘した。リン化インジウムは、米企業が光トランシーバーを自社生産するために必要な重要鉱物である。この鉱物の供給停止は、米国の新たな製造計画に重大な障害となる恐れがある。

これらの事態は、米国のハイテク産業が直面する地政学的リスクの深さを浮き彫りにしている。技術的な自立を目指す動きと、現実的なサプライチェーンの制約の間で、どの程度の調整が可能かは不透明な状態が続く。